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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    6 kulüp ’lik oldu

    6 kulüp PFDK’lik oldu
    'de 6 kulüp çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından 'ye sevk edildi. , , , , ile Alanya-spor çirkin ve kötü tezahürattan 'na gönderilirken, yine Göztepe, Sivasspor ve maçlarında yaşanan saha olaylarından da PFDK'ye sevk edildi
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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