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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Derbi 'nın

    Derbi Malatya'nın

    Malatyaspor, Robinholu Yiğido’yu 75’te ’ün penaltı golüyle yenip, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılarda Emre’nin kafası direkte patladı

    Süper Lig'in iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta , 'u bitime 15 dakika kala tek golle geçti. Anadolu derbisinde ilk yarıda ; Boutaib, Adem, Sivas ise Kone'yle yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı başladığı gibi golsüz sona erdi.

    ATAMAYANA ATARLAR!
    Yiğido, 52'de Bifouma'yla gol fırsatını kullanamadı. 69'da Emre'nin kafa vuruşu üst direkten dışarı çıktı. 75'te Tolgahan'ın Boutaib'i düşürmesiyle 'atamayana atarlar' klişesi gerçeğe dönüştü ve Adem penaltıdan sonucu ilan etti: 1-0. Malatya yenilmezlik serisini 4'e yükseltirken, 4 maç sonra yenilgiyle tanışan Sivasspor, 4 haftadır deplasman galibiyetine hasret.

    'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ'
    Y.Malatya-Sivas maçında, 27 bin 44 kişi kapasiteli stada gelen yaklaşık 11 bin 500 taraftara Türk bayrakları dağıtıldı. Tribünlerdeki futbolseverler, Afrin'deki hain teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı 1 dakikalık asker selamı verirken, "" sloganları atarak kahraman ordumuza tam destek verdiler.

    Dünya yıldızı Robinho sahada
    Sivasspor'un bomba transferi, dünyaca ünlü yıldız Robinho, Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Brezilyalı futbolcu karşılaşma 0-0 devam ederken 74. dakikada Mert Hakan'ın yerine oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli forvet, takımının yenilgisine engel olamadı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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