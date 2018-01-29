Derbi Malatya'nın
Malatyaspor, Robinholu Yiğido’yu 75’te Adem Büyük’ün penaltı golüyle yenip, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılarda Emre’nin kafası direkte patladı
ATAMAYANA ATARLAR!
Yiğido, 52'de Bifouma'yla gol fırsatını kullanamadı. 69'da Emre'nin kafa vuruşu üst direkten dışarı çıktı. 75'te Tolgahan'ın Boutaib'i düşürmesiyle 'atamayana atarlar' klişesi gerçeğe dönüştü ve Adem penaltıdan sonucu ilan etti: 1-0. Malatya yenilmezlik serisini 4'e yükseltirken, 4 maç sonra yenilgiyle tanışan Sivasspor, 4 haftadır deplasman galibiyetine hasret.
'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ'
Y.Malatya-Sivas maçında, 27 bin 44 kişi kapasiteli stada gelen yaklaşık 11 bin 500 taraftara Türk bayrakları dağıtıldı. Tribünlerdeki futbolseverler, Afrin'deki hain teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı 1 dakikalık asker selamı verirken, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak kahraman ordumuza tam destek verdiler.
Dünya yıldızı Robinho sahada
Sivasspor'un bomba transferi, dünyaca ünlü yıldız Robinho, Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Brezilyalı futbolcu karşılaşma 0-0 devam ederken 74. dakikada Mert Hakan'ın yerine oyuna girdi. 34 yaşındaki tecrübeli forvet, takımının yenilgisine engel olamadı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
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