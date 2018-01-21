Puanlar paylaşıldı

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Misafir ekip, Boutaib ile penaltı kaçırdı. Osmanlılı Serdar’ın röveşatası ise direkte patladı. Kaleci Karcemarskas yıldızlaşınca, Malatya’nın zafer serisi 2 maçta kaldı
Devre arasına üst üste 2 galibiyetle giren Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor'un mücadelesi başladığı gibi bitti: 0-0. Oldukça çekişmeli geçen maçta karşılıklı pozisyonlar, kaçan goller, heyecan vardı ama fileler sarsılmadı. 12. dakikada misafir ekip Malatyaspor, kazandığı penaltıyı Boutaib ile değerlendiremedi. İlk devrede sarı-kırmızılı takım daha baskın oynarken, ikinci 45 dakikada Osmanlıspor oyuna ortak oldu. Başkent temsilcisi, özellikle 78. dakikada gole çok yaklaştı. jeneriklik vuruş boşa gitti Serdar Gürler, ceza alanında yükseklik kazanan topa müthiş bir röveşata vurdu; meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 85'te tehlikeli gelen Malatya atağında ise günün başarılı isimlerinden kaleci Karcemarskas gole izin vermedi. Bu sonuçla Malatya 23, Osmanlı da 18 puana yükseldi.
Bu dakikada sahalarda nadir görülen olaylardan biri yaşandı. Osmanlısporlu takım arkadaşları Musa Çağıran ve Aminu Umar aralarında tartışmaya başladı. Araya giren diğer futbolcular tarafları ayırdı; sonrasında hakem iki ismi yanına çağırıp ikaz etti.
Bu dakikada sahalarda nadir görülen olaylardan biri yaşandı. Osmanlısporlu takım arkadaşları Musa Çağıran ve Aminu Umar aralarında tartışmaya başladı. Araya giren diğer futbolcular tarafları ayırdı; sonrasında hakem iki ismi yanına çağırıp ikaz etti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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