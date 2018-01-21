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    21 Ocak 2018, Pazar
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    ile 44. randevuda

    Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda

    ile , lig tarihinde yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 43 müsabakada 26, ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

    Galatasaray'ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi.

    Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.

    - Son dönemde eşitlik var

    Galatasaray-Kayserispor rekabeti son yıllarda dengeli geçmeye başladı.

    İki takım arasında ligde yapılan son 6 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

    - Kayseri'deki maçlar

    Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 21 lig maçında 8 kez yendi.

    Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 17, Galatasaray ise 28 gol attı.

    Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 20 müsabakadan 8'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

    Geçen sezon Kayseri'deki karşılaşma 1-1 sona erdi.

    - En farklı skorlu galibiyetler

    Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

    Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

    Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 43 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:16
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