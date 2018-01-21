Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 43 müsabakada Galatasaray 26, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.
- Son dönemde eşitlik var
Galatasaray-Kayserispor rekabeti son yıllarda dengeli geçmeye başladı.
İki takım arasında ligde yapılan son 6 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.
- Kayseri'deki maçlar
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 21 lig maçında 8 kez yendi.
Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 17, Galatasaray ise 28 gol attı.
Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 20 müsabakadan 8'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.
Geçen sezon Kayseri'deki karşılaşma 1-1 sona erdi.
- En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 43 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:16
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
Yorum
okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
Toplam 1
Yorum
sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
Yorum
Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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