Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 43 müsabakada Galatasaray 26, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 92 golüne, Kayserispor 32 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.

- Son dönemde eşitlik var

Galatasaray-Kayserispor rekabeti son yıllarda dengeli geçmeye başladı.

İki takım arasında ligde yapılan son 6 maçta taraflar ikişer galibiyet alırken, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

- Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 21 lig maçında 8 kez yendi.

Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 17, Galatasaray ise 28 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 20 müsabakadan 8'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

Geçen sezon Kayseri'deki karşılaşma 1-1 sona erdi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 43 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.