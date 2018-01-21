Antalya'da Talisca'nın gecesi!
Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanlardaki 3 haftalık kazanama serisini Antalya'da sonlandırdı. Siyah-beyazlılar 18. hafta maçında, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Antalyaspor karşısında Talisca ile bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
ANTALYA'DA ERKEN GOL
Antalyaspor 8. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Beşiktaş, Quaresma'nın kaptırdığı top sonrası kalesinde golü gördü. Stoperde görev alan Medel-Vida ikilisinin müdahale edemediği topta Antalyasporlu Charles golü attı.
HALİS ÖZKAHYA 'GOL İPTAL' DEDİ!
24. dakikada Talisca topu ağlara gönderdi. Ama Halis Özkahya, gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü vermedi.
KARTAL TALİSCA İLE BERABERLİĞİ BULDU
30. dakikada Beşiktaş karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Hutchinson'ın pasında, Talisca'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1
QUARESMA DİREĞE TAKILDI
Siyah-beyazlılar ilk yarının son saniyelerinde üstünlük sayısına Portekizli yıldızıyla yaklaştı. Quaresma'nın şutu direkten döndü! İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.
DİREKTEN DÖNDÜ
46. dakikada Antalyaspor çok net bir gol kaçırdı. Emre Güral'ın şutunu Fabri kurtardı. Emre tekrar vurdu, bu defa top direkten döndü.
QUARESMA ORTALADI TALİSCA BİTİRDİ
Negredo'nun pasıyla ceza sahasında buluşan Talisca'nın şutu kaleciden döndü. Devamında Quaresma'nın arka direğe ortasını, Talisca kafayla ağlara gönderdi. 1-2
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor ise 17 puanda kaldı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:57
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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