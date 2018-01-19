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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Ligde ikinci yarı başlıyor

    Ligde ikinci yarı başlıyor
    SÜPER Lig'de 2. yarının perdesi açılıyor. Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ikinci yarısı bugün saat 20.00'de Kasımpaşa- Alanyaspor maçıyla başlayacak.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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