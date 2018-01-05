Biz bu işte varız









Demirören, “Kulüpler Birliği’yle planımız, Süper Lig’de gelecek sezon ‘VAR’ (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatmak. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde ‘Online VAR deneyimi’ne geçebiliriz” dedi ntalya Belek'de Calista Luxury Resort Hotel'de düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nde konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Kulüpler Birliği'yle planımız, sezon "VAR" (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatmak. Başlatacağız da bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Süper Lig'de 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 olmak üzere 28 maçta offline "VAR" uygulaması yapıldığını söyleyen Demirören, "Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde 'Online VAR' deneyimine geçebiliriz. Sizler bu işin de üstesinden rahatlıkla geleceksiniz" açıklamasını yaptı.



MUTLAKA SORUN OLACAK

VAR'ın sorunlarının olacağını belirten Demirören, "VAR'ı bugün tartışırsak, 2019-20'ye uzar. Çünkü cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Bunlar medyamızın kamuoyunda oluşturduğu problemler olacak. Bu sorunları hep beraber Türklüğümüze, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Çözemezsek Rosetti'nin dediği gibi 4 madde çıkar 14 maddeye. 14 maddeye çıktı mı futbol biter Türkiye'de. Onun için hep beraber destek olarak çözeceğimize ben inanıyorum. Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum" diye konuştu.



HATA YAPAN HAKEMLER OLDU

'İlk yarıda hata yapan arkadaşlarımız oldu' diye konuşan Demirören, "Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa hakemler de hatalar yaptı. Federasyon olarak masum hataya bizim bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok" dedi.



HAKEMLERİMİZ KANITLADI

Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının Dünya Kupası'nda görev alacaklarını belirten Demirören, şöyle konuştu: Hakemlerimiz Avrupa'da başarılı maçlar yönetti. İlk yarıda uluslararası alanda Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, özel milli maçlardan U17 Gençler Ligi'ne toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. "Yabancı hakem gelsin" naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de görüyoruz ne hatalar yapıyorlar. Belek'dede düzenlenenMerkez Hakem Kurulu'ndekonuşan Futbol FederasyonuBaşkanı, "KulüplerBirliği'yle planımız, Süper Lig 'de geleceksezonuygulamasını başlatmak. Başlatacağızda bundan kimsenin şüphesi olmasın"dedi. Süper Lig'de 21, TFF 1. Lig'de 1,'nda 6 olmak üzere28 maçta offlineuygulaması yapıldığınısöyleyen, "Çok iyigeri dönüşler alıyoruz. Belki kupa maçlarındasahaya müdahale edecek şekildedeneyimine geçebiliriz.Sizler bu işin de üstesinden rahatlıklageleceksiniz" açıklamasını yaptı.sorunlarının olacağını belirten, "'ı bugün tartışırsak, 2019-20'ye uzar. Çünkü cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Bunlar medyamızın kamuoyunda oluşturduğu problemler olacak. Bu sorunları hep beraber Türklüğümüze, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Çözemezsek'nin dediği gibiçıkarfutbol biter'de. Onun için hep beraber destek olarak çözeceğimize ben inanıyorum. Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum" diye konuştu.yarıda hata yapan arkadaşlarımız oldu' diye konuşan, "Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa hakemler de hatalar yaptı. Federasyon olarak. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok" dedi.ve arkadaşlarınınnda görev alacaklarını belirten, şöyle konuştu: Hakemlerimiz'da başarılı maçlar yönetti. İlk yarıda uluslararası alanda'nden'ne, özel milli maçlardan U17 Gençler Ligi'ne toplamgörev almanız bunun göstergesidir. "Yabancı hakem gelsin" naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. 05 Ocak 2018, Cuma Güncelleme: 01:32 Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, yıldırım demirören, Cüneyt Çakır, Süper Lig, TFF







