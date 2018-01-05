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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Biz bu işte varız

    Biz bu işte varız

    Demirören, “Kulüpler Birliği’yle planımız, ’de gelecek sezon ‘VAR’ (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatmak. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde ‘Online VAR deneyimi’ne geçebiliriz” dedi

    Antalya Belek'de Calista Luxury Resort Hotel'de düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri'nde konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Kulüpler Birliği'yle planımız, 'de gelecek sezon "VAR" (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatmak. Başlatacağız da bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Süper Lig'de 21, 1. Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 olmak üzere 28 maçta offline "VAR" uygulaması yapıldığını söyleyen Demirören, "Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde 'Online VAR' deneyimine geçebiliriz. Sizler bu işin de üstesinden rahatlıkla geleceksiniz" açıklamasını yaptı.

    MUTLAKA SORUN OLACAK
    VAR'ın sorunlarının olacağını belirten Demirören, "VAR'ı bugün tartışırsak, 2019-20'ye uzar. Çünkü cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Bunlar medyamızın kamuoyunda oluşturduğu problemler olacak. Bu sorunları hep beraber Türklüğümüze, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Çözemezsek Rosetti'nin dediği gibi 4 madde çıkar 14 maddeye. 14 maddeye çıktı mı futbol biter Türkiye'de. Onun için hep beraber destek olarak çözeceğimize ben inanıyorum. Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum" diye konuştu.

    HATA YAPAN HAKEMLER OLDU
    'İlk yarıda hata yapan arkadaşlarımız oldu' diye konuşan Demirören, "Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa hakemler de hatalar yaptı. Federasyon olarak masum hataya bizim bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok" dedi.

    HAKEMLERİMİZ KANITLADI
    Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının Dünya Kupası'nda görev alacaklarını belirten Demirören, şöyle konuştu: Hakemlerimiz Avrupa'da başarılı maçlar yönetti. İlk yarıda uluslararası alanda Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, özel milli maçlardan U17 Gençler Ligi'ne toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. "Yabancı hakem gelsin" naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de görüyoruz ne hatalar yapıyorlar.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:32
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