Biz bu işte varız
Demirören, “Kulüpler Birliği’yle planımız, Süper Lig’de gelecek sezon ‘VAR’ (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatmak. Belki kupa maçlarında sahaya müdahale edecek şekilde ‘Online VAR deneyimi’ne geçebiliriz” dedi
MUTLAKA SORUN OLACAK
VAR'ın sorunlarının olacağını belirten Demirören, "VAR'ı bugün tartışırsak, 2019-20'ye uzar. Çünkü cidden faydalı ama çok büyük problemler de getirecek. Bunlar medyamızın kamuoyunda oluşturduğu problemler olacak. Bu sorunları hep beraber Türklüğümüze, kültür seviyemize yakışır şekilde çözeceğiz. Çözemezsek Rosetti'nin dediği gibi 4 madde çıkar 14 maddeye. 14 maddeye çıktı mı futbol biter Türkiye'de. Onun için hep beraber destek olarak çözeceğimize ben inanıyorum. Bakanımız başta olmak üzere tüm medya mensuplarından destek bekliyorum" diye konuştu.
HATA YAPAN HAKEMLER OLDU
'İlk yarıda hata yapan arkadaşlarımız oldu' diye konuşan Demirören, "Nasıl teknik direktörler yanlış taktik verdiyse, nasıl gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki topu tutamadıysa hakemler de hatalar yaptı. Federasyon olarak masum hataya bizim bir sözümüz yok. Ancak üzülerek söylemek gerekiyor ki, ne kadar dürüst olursanız olun futbol ikliminin hataya tahammülü yok" dedi.
HAKEMLERİMİZ KANITLADI
Cüneyt Çakır ve arkadaşlarının Dünya Kupası'nda görev alacaklarını belirten Demirören, şöyle konuştu: Hakemlerimiz Avrupa'da başarılı maçlar yönetti. İlk yarıda uluslararası alanda Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne, özel milli maçlardan U17 Gençler Ligi'ne toplam 47 maçta görev almanız bunun göstergesidir. "Yabancı hakem gelsin" naraları atanlara bu çok açık bir cevaptır. Bu başarılarınıza bakıp umuyorum ki yabancı hakem zırvalığına da son verilecektir. Avrupalı hakemleri de görüyoruz ne hatalar yapıyorlar.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:32
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Özbek: "Çalışmalarımızın karşılığını 2018'de göreceğiz"
Toplam 2
Yorum
yiğit hep vrak vrak bırak artık bırak ! düş artık yakamızdan defolup gitsen de karanlıklar, kara bulutlar bitse aydınlığa çıksa şu kulüp !
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Flaş iddia! Hagi...
Toplam 2
Yorum
turcu Babasi nerede, cocuk nerde ? His bir zaman bu cocuk babasi gibi olmaz ....
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Terim’e dev destek
Toplam 8
Yorum
Aslan BIR GERCEK DAHA VAR BUNLAR F.TERIME GÖZ KIRPDIGINDA S.GÜNESIN DURUSUNU GÖSTEREMEYIP G.SARAYI NASIL SATTIGINI UNUTMAYALIM !
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