 Ara transfer dönemi başlıyor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Ara dönemi başlıyor

    Ara transfer dönemi başlıyor
    Türkiye'de 2017-2018 futbol sezonunda birçok takımın dört gözle beklediği 2. ve tescil dönemi bugün başlıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen transfer dönemi 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:02
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