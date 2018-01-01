 Süper Lig'in teknik direktör raporu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'in raporu

    Süper Lig'in teknik direktör raporu

    ’de 2017-2018 sezonun ilk yarısında toplam 10 kulüp antrenör değişikliğine gitti.

    'de 2017-2018 sezonuna büyük umutlarla başlayan takımlar, ligin ilk yarısındaki başarısızlıklarının çaresini teknik direktörlerini yollayarak buldu. İlk antrenör değişimi 'nden gelirken, en çok değişimi de yine Başkent ekibi gerçekleştirdi.

    Gençlerbirliği'nde Ümit Özat gitti, geldi
    Sezona yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ligin ilk değişikliği yapan takımı oldu. Ankara temsilcisi Özat'ın yerine 4. haftada takımın başına 'ı getirdi. Ligin 12. Haftadaki Kayserispor mağlubiyetinden sonra Gençlerbirliği yönetimi takımı yeniden Ümit Özat'a emanet etti.

    Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi başladı
    Sezona Hırvat çalıştırıcı Igor yönetiminde giren , ligde üst sıralardan yer almasına rağmen hoca değişikliği yaşadı. Oynattığı futbol, büyük takımlara karşı aldığı sonuçlar Tudor'un sonunu getirdi. Galatasaray yönetimi, Tudor'un yerine sarı-kırmızılı camianın efsane teknik direktörü 'i göreve getirdi. Terim böylece 4. kez Florya'ya geldi.

    Rıza Çalımbay Trabzonspor'a hareket getirdi
    Ligde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da dönemi sona erdi. Daha sonra Antalyaspor'dan ayrılan ile anlaşan bordo-mavililer, mücadelesinde sonraki 8 maçta mağlup olmadı ve ilk yarıyı 7. sırada tamamladı.

    Yeni Malatyaspor Erol Bulut'a emanet
    Süper Lig'de hoca değişimine Antalyaspor, , Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, ve Aytemiz da katıldı. Ligin yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam ile başladığı sezona iyi bir giriş yapamayınca deneyimli teknik adam ile yolları ayırma kararı aldı. Malatya ekibi daha sonra Medipol Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan Erol Bulut'u takımın başına geçirdi.

    Son olarak Alanyaspor Saffet Susic ile yolları ayırdı
    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Atiker Konyaspor, 9. haftadan sonra teknik direktörlük değişimine gitti ve ile yolları ayırarak Mehmet Özdilek ile anlaşma imzaladı. Osmanlıspor'da Bülent Uygun'un yerine İrfan Buz gelirken, Karabükspor ise Erkan Sözeri'den boşalan koltuğu Popovic'e emanet etti. Aytemiz Alanyaspor da ligde ilk devrenin son haftasın Saffet Susic ile yolları ayırdı. Akdeniz temsilcisinin yola Hikmet Karaman ile devam edeceği konuşuluyor.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:43
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