Takımlar sol bek ve forvet arayışında

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sol bek arayışına öncelik verirken Beşiktaş ise Everton'a transferi konuşulan Cenk Tosun'un yerine hücum hattına takviye yapma hedefinde.



AZİZ, AVRUPA'NIN EN GOLCÜ DEFANS OYUNCULARINDAN BİRİSİ

Süper Lig'de sol bek mevkisi için ismi en çok konuşulan iki yerli statüdeki isim Aziz Behic ve Sakıb Aytaç. Aziz Behich, 1990 Melbourne doğumlu. 2013 yılında Eraltay soyadını aldı ve Türk vatandaşı oldu. 2012-2013 sezonunda Bursaspor forması giymeye başlayan defans oyuncusu, Süper Lig'de 103 kez forma giydi ve 6 gol 6 asistlik katkı sağladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 18 kez giydiği yeşil-beyazlı formayla 1 asist yaptı. Avusturya Milli Takımı'nda da görev alan Aziz, 19 kez giydiği milli formayla 2 gol atma başarısı gösterdi. 2018 Rusya Dünya Kupası'nda da Avusturya Milli Takımı'nda yer alması beklenen Aziz, bu sezon Süper Lig'de 5 gol atarak Süper Lig ve Avrupa liglerinde en golcü defans oyuncuları arasında yerini aldı.



SAKIB'IN SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Sol bek arayan takımlar için bir diğer alternatif ise Antalyasporlu Sakıb Aytaç oldu. 1991 İzmir doğumlu futbolcu Çanakkale Dardanelspor'da profesyonel olduktan sonra TFF 1'inci Lig toplamda 86 maç oynama başarısı gösterdi. Daha sonra 2015-16 sezonuyla birlikte Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Sakıb, ligde çıktığı 57 karşılaşmada 8 asistlik katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor gelen teklifleri değerlendirebilir.



FENERBAHÇE'DE ROTA GÜNEY AMERİKA

Sol Bek konusunda sıkıntı yaşayan takımlardan birisi de Fenerbahçe. Hücum yönü yüksek bir sol bek arayışı içinde olan sarı-lacivertli ekipte rota Güney Amerika'ya çevrildi. Fenerbahçe'nin ilk hedeflerinden birisi de Santos'ta forma giyen Brezilyalı Jean Mota oldu. Genç oyucunun kulübü Santos ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Brezilya Serie A'da Santos ile 30 maça çıkan sol bek, 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Sol açık mevkiinde de görev alabilen Mota'nın 1993 doğumlu olması transferinde oyuncuyu bir adım öne çıkartıyor.



DEMBA BA YİNE GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta ise rota forvet transferi. Takımın en golcü oyuncusu olan Cenk Tosun için teklifleri değerlendiren siyah-beyazlı ekibin forvet hattı için transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon da kiralık olarak kadroya katılan Demba Ba'nın ismi yeniden gündeme geldi.



Ba, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş formasıyla 18 gol atma başarısı gösterirken geçen kiralık olarak kadroya katıldığında 2 maça çıkmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Yeni sezonda forma giymeyen ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden Senegalli oyuncunun Beşiktaş'a gelmek istediği biliniyor. Siyah-Beyazlı ekipte Cenk takımdan ayrılırsa en golcü isimler 7 gol ile Babel ve 4 gol atan Negredo olacak.