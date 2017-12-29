Süper Lig'in yenileri çok farklı
Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar arasında Göztepe, elde ettiği 30 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, alt ligden gelip ilk yarıda en fazla puan toplayan ekip oldu.
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'u yenen Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in ilk devresinde başarılı sonuçlara imza attı.
Bu ekiplerden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puana ulaştı. Ligin yenileri içinde en başarılı ekip durumundaki Göztepe'yi, Demir Grup Sivasspor 26 puan, Evkur Yeni Malatyaspor da 22 puanla takip etti.
- Son 24 yılın en iyisi Göztepe
Süper Lig'in tekrar 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, Süper Lig vizesi alan ekipler içinde ilk yarıda 30 puana ulaşan Göztepe, en başarılı ekip oldu.
Sarı-kırmızılı ekibi söz konusu dönemdeki 24 sezonda, 2014-2015'teki 28 puanlık performansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1999-2000'de 27 puan alan Denizlispor ile 2011-2012'de 27 puan elde eden Mersin İdmanyurdu izledi.
Bu sezon 26 puana ulaşan Sivasspor da son 24 sezon içinde en başarılı ekipler arasında yer aldı. Sivasspor, 2004-2005'te Süper Lig vizesi aldıktan sonra 2005-2006'da da 25 puanlık performans sergilemişti.
- En başarılı 3'lü
Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk devresinde toplam 78 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın ilk devre puan toplamlarına göre en başarılısı oldu.
2005-2006'da Kayseri Erciyesspor-Manisaspor-Sivasspor üçlüsü toplamda 68 puana ulaşmıştı.
1994-1995 sezonundan bu yana, alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıcı yapan 8 takım ve performans tablosu şöyle:
|Sezon
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2017-2018
|Göztepe
|17
|9
|3
|5
|30
|26
|30
|2014-2015
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|17
|7
|7
|3
|22
|10
|28
|1999-2000
|Denizlispor
|17
|7
|6
|4
|29
|25
|27
|2011-2012
|Mersin İdmanyurdu
|17
|7
|6
|4
|20
|16
|27
|2017-2018
|Sivasspor
|17
|8
|2
|7
|23
|27
|26
|2005-2006
|Sivasspor
|17
|6
|7
|4
|19
|17
|25
|2010-2011
|Kardemir Karabükspor
|17
|7
|3
|7
|28
|27
|24
|2006-2007
|Bursaspor
|17
|7
|3
|7
|21
|21
|24
|1997-1998
|Kardemir Karabükspor
|17
|7
|3
|7
|18
|24
|24
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:26
-
Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
Süper Lig'in yenileri çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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