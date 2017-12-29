Süper Lig'in yenileri çok farklı

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'u yenen Göztepe, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in ilk devresinde başarılı sonuçlara imza attı.

Bu ekiplerden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puana ulaştı. Ligin yenileri içinde en başarılı ekip durumundaki Göztepe'yi, Demir Grup Sivasspor 26 puan, Evkur Yeni Malatyaspor da 22 puanla takip etti.

- Son 24 yılın en iyisi Göztepe

Süper Lig'in tekrar 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, Süper Lig vizesi alan ekipler içinde ilk yarıda 30 puana ulaşan Göztepe, en başarılı ekip oldu.

Sarı-kırmızılı ekibi söz konusu dönemdeki 24 sezonda, 2014-2015'teki 28 puanlık performansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1999-2000'de 27 puan alan Denizlispor ile 2011-2012'de 27 puan elde eden Mersin İdmanyurdu izledi.

Bu sezon 26 puana ulaşan Sivasspor da son 24 sezon içinde en başarılı ekipler arasında yer aldı. Sivasspor, 2004-2005'te Süper Lig vizesi aldıktan sonra 2005-2006'da da 25 puanlık performans sergilemişti.

- En başarılı 3'lü

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk devresinde toplam 78 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın ilk devre puan toplamlarına göre en başarılısı oldu.

2005-2006'da Kayseri Erciyesspor-Manisaspor-Sivasspor üçlüsü toplamda 68 puana ulaşmıştı.

1994-1995 sezonundan bu yana, alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıcı yapan 8 takım ve performans tablosu şöyle: