 Süper Lig'in yenileri çok farklı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'in yenileri çok farklı

    Süper Lig'in yenileri çok farklı

    Geçen sezon TFF 1. Lig'den 'e çıkan takımlar arasında Göztepe, elde ettiği 30 puanla ligin yeniden 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, alt ligden gelip ilk yarıda en fazla puan toplayan ekip oldu.

    TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 2 sırayı alan Demir Grup Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off finalinde Eskişehirspor'u yenen Göztepe, 2017-2018 sezonunda 'in ilk devresinde başarılı sonuçlara imza attı.

    Bu ekiplerden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 17 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 30 puana ulaştı. Ligin yenileri içinde en başarılı ekip durumundaki Göztepe'yi, Demir Grup Sivasspor 26 puan, Evkur Yeni Malatyaspor da 22 puanla takip etti.

    - Son 24 yılın en iyisi Göztepe
    Süper Lig'in tekrar 18 takımla oynanmaya başlandığı 1994-1995 sezonundan bu yana, Süper Lig vizesi alan ekipler içinde ilk yarıda 30 puana ulaşan Göztepe, en başarılı ekip oldu.

    Sarı-kırmızılı ekibi söz konusu dönemdeki 24 sezonda, 2014-2015'teki 28 puanlık performansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1999-2000'de 27 puan alan Denizlispor ile 2011-2012'de 27 puan elde eden Mersin İdmanyurdu izledi.

    Bu sezon 26 puana ulaşan Sivasspor da son 24 sezon içinde en başarılı ekipler arasında yer aldı. Sivasspor, 2004-2005'te Süper Lig vizesi aldıktan sonra 2005-2006'da da 25 puanlık performans sergilemişti.

    - En başarılı 3'lü
    Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk devresinde toplam 78 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın ilk devre puan toplamlarına göre en başarılısı oldu.

    2005-2006'da Kayseri Erciyesspor-Manisaspor-Sivasspor üçlüsü toplamda 68 puana ulaşmıştı.

    1994-1995 sezonundan bu yana, alt ligden geldikten sonraki sezon Süper Lig'e en iyi başlangıcı yapan 8 takım ve performans tablosu şöyle:

    Sezon Takımlar O G B M A Y P
    2017-2018 Göztepe 17 9 3 5 30 26 30
    2014-2015 İstanbul Büyükşehir Belediyespor 17 7 7 3 22 10 28
    1999-2000 Denizlispor 17 7 6 4 29 25 27
    2011-2012 Mersin İdmanyurdu 17 7 6 4 20 16 27
    2017-2018 Sivasspor 17 8 2 7 23 27 26
    2005-2006 Sivasspor 17 6 7 4 19 17 25
    2010-2011 Kardemir Karabükspor 17 7 3 7 28 27 24
    2006-2007 Bursaspor 17 7 3 7 21 21 24
    1997-1998 Kardemir Karabükspor 17 7 3 7 18 24 24

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:26
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