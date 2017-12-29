 Süper Lig'de gönderilecekler listesi – Fotomaç TV
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    Süper Lig'de gönderilecekler listesi

    Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen 4 büyükler, bir yandan da gönderilecek oyuncuları belirliyor. İste topun ağzında olduğu iddia edilen o yıldızlar...

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    29 Aralık 2017, Cuma
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