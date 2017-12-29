Süper Lig'in 17 maçlık periyodu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu 1'inci maçları tamamlandı.



2017-2018 sezonu ilk yarı karşılaşmalarında takımlarında görev alan U-21 Milli Takımı'na (Ümit Milli) uygun statüdeki genç oyuncuların Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyme süreleri değerlendirildiğinde en çok forma şansı bulan isim 1997 doğumlu olan ve Süper Lig'de 16 maça ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un genç futbolsu Yusuf Yazıcı oldu. Genç futbolcularına en az süre veren takım Osmanlıspor olurken, Beşiktaş ise 6 farklı oyuncuna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynatarak genç isimlere en çok şans tanıyan takım oldu.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynanan 17 karşılaşmada 1997 ve üstü doğumlu futbolcuya şans vermezken Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kipaş Kahramanmaraşspor maçlarında 1997 doğumlu Enes Subaşı iki maçta da görev aldı ancak 39 dakika sahada kaldı. 1998 doğumlu Oktay Bala ilk maçta 15 dakika süre alırken 2'inci karşılaşmada ilk 11 başlayarak 90 dakika sahada kaldı. 1998 doğumlu Okan Saraçoğlu ise iki maçta toplam 30 dakika süre alabildi.







GALATASARAY

Galatasaray, 2'nci bitirdiği Süper Lig'in ilk yarısında 4 genç futbolcusuna forma şansı verdi. Sadece Türkiye Kupası karşılaşmalarında Sivas Belediyespor ve Bucaspor ile oynanan maçlarda görev alan futbolculardan en fazla dakika alan oyuncu 2000 doğumlu kanat oyuncusu Recep Gül oldu. Recep, Türkiye Kupası'nda sarı kırmızılıların rakibi Sivas Belediyespor ile oynan iki karşılaşmada biri ilk 11'de olmak üzere toplam 102 dakika, Bucaspor maçında ise 1 dakika süre aldı. 1999 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Gökay Güney ise Sivas Belediyespor ile oyanan 2'nci karşılaşmaya ilk 11 başladı ve mücadelede 90 dakika görev aldı. Bucaspor maçında ise son 5 dakika da forma giydi. Sadece Sivas Belediyespor ile oynanan maçlarda süre alan 1999 doğumlu Barış Zeren, iki maçta toplam 34 dakika süre bulurken, 1999 doğumlu sağ bek Ali Ülgen'de Türkiye Kupası'nda 10 dakika forma giyme şansı yakaladı.







FENERBAHÇE

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak ilk devreyi 3'üncü sırada bitiren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da ilerleyişini sürdürüyor. Bu süreçte genç futbolcularına da şans veren sarı lacivertli takımda en fazla forma şansını bulan isim 1999 doğumlu Oğuz Kağan Güçtekin oldu. Oğuz, Süper Lig'de 46 dakika kupa da ise 180 dakika süre buldu. 1997 doğumlu forvet oyuncusu Ahmethan Köse ise ligde, kupada ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında süre aldı. Köse, Süper Lig'de 23 dakika, Türkiye Kupası'nda 53 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. UEFA Avrupa Ligi maçlarında da forma giyen Ahmethan, 219 dakika bu tecrübeyi yaşamış oldu. 1997 doğumlu Samet Karakoç, Süper Lig'de 6 dakika süre alırken Türkiye Kupası'nda iki maçta 90'ar dakika forma giydi. 1998 doğumlu defans oyuncusu Yiğithan Güveli kupada sadece 11 dakika sahada kalırken, 1997 doğumlu Serhat Kot, 12 dakika forma giydi.







BEŞİKTAŞ

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'in devre arasına girildiği bu dönemde ilk yarı boyunca 5 genç oyuncusuna forma şansı tanıdı. Beşiktaş'ın ligde şans verdiği tek genç futbolcusu 1997 doğumlu defans oyuncusu Fatih Aksoy oldu. Fatih, Evkur Yeni Malatya ile oynanan 13'üncü hafta karşılaşmasında 17 dakika süre aldı. Türkiye Kupası'nda ise Grandmedical Manisaspor ile oynanan iki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Aksoy, 90'ar dakika forma giydi. Sezon başında Gaziantepspor'dan kadroya dahil edilen Orkan Çınar'da sadece Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Manisaspor karşılaşmarında ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kalan Orkan, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Osmanlıspor karşılaşmasında da sonradan oyuna dahil olan Orkan Çınar, 213 dakika süre aldı. Ayrıca kupa maçlarında 1997 doğumlu kaleci Utku Yuvakuran 90 dakika, 1999 doğumlu defans oyuncusu Alpay Çelebi iki maçta toplam 98 dakika, 1998 doğumlu orta saha oyuncu Mustafa Apardi 54 ve 1997 doğumlu defans oyuncusu Abdullah Çelik ise 15 dakika forma giydi.







KAYSERİSPOR

Geçen sezon sonunda düşme tehlikesi yaşayan ancak Marius Sumudica yönetiminde Süper Lig'e renk katan Kayserispor'da bu sezon sadece iki genç oyuncusuna süre tanıdı. Bayern Münih'in 2'nci takımından transfer olan 1996 doğumlu Erdal Öztürk, Türkiye Kupası maçlarında 165 dakika süre alırken,1998 doğumlu kaleci Vedat Karakuş ise kupa maçında 90 dakika forma giydi.



GÖZTEPE

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, genç futbolcularına hem kupa da hem de ligde şans verdi. 1996 Doğanay Kılıç, Süper Lig'de 3 maçta 32 dakika forma giyerken Türkiye Kupası'nda ise 90 dakika süre aldı. 1997 doğumlu sol kanat oyuncusu Muhammed Enes Durmuş Süper Lig'in 2'nci haftasında Kayserispor karşılaşması 30 dakika, Türkiye Kupası'nda ise Batman Petrolspor karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı Göztepe, Türkiye Kupası maçında 1999 doğumlu iki genç futbolcusu Gökay Eser'e 13 dakika, Erol Sepil'e ise 19 dakika süre tanıdı.



TRABZONSPOR

Süper Lig'de genç futbolcu oynatma süresinde ilk sırada yer alan Trabzonspor'un 1997 doğumlu futbolcusu Yusuf Yazıcı, Süper Lig'de 17 maçın 16'sına ilk 11'de başladı ve 3 gol 3 asistlik katkı verdi. Türkiye A Milli Takımı kadrosunda da kendisine yer bulan Yazıcı, iki maçta 92 dakika görev aldı. Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 7 dakika takımının formasını giydi. Bordo mavililerin bir diğer genç futbolcusu 1999 doğumlu Abdulkadir Ömür Süper Lig'de 14 maçta 784 dakika görev aldı ve 1 gol ile katkı verdi. Türkiye Kupası'nda ise 99 dakika sahada kaldı. 1996 kaleci Uğurcan Çakır Süper Lig'de 1 maça çıktı ve 45 dakika görev yaptı. Kupada 1998 doğumlu üç futbolcuna şans veren Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen 90, Abdurrahim Dursun 21, Furkan Yıldırım 26 dakika görev yaptı.







DEMİR GRUP SİVASSPOR

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak Türkiye Kupasında Bucaspor'a elenen Demir Grup Sivasspor, ligde geçn oyuncularına süre vermezken Türkiye Kupası'nda Bucaspor maçlarında, 1996 doğumlu oyuncusu İbrahim İşçi'yi iki maçta ilk 11'de oynattı ve 180 dakika görev verdi. 1997 doğumlu üç genç futbolcusuna da kupada şans veren Sİvasspor'da Serhan Mutlu 88 dakika görev alırken, Muhammed Furkan Işık 62 dakika, Ömerhan Aydın ise 16 dakika süre aldı.



BURSASPOR

Geçmişten günümüze genç futbolcularına çok fazla şans veren ve Türk futboluna kazandıran Bursaspor'da bu sezon 1997 doğumlu Ertuğrul Ersoy, Süper lig'de 9 maçta yer aldı ve hepsinde ilk 11'de başladığı karşılaşmalarda 810 dakika süre aldı 1 gol atma başarısı gösterdi. Kupa maçlarında da görev alan Ertuğrul 3 maçta 228 dakika görev yaptı. 1997 doğumlu forveti Kubilay Kanatsızkuş, Süper Lig'de 7 maçta 243 dakika kupada ise üç maçta 270 dakika süre aldı. Genç kalecisi Muhammed Şengezer,Süper Lig'de 2 maçta 180 dakika kupada ise 5 maçta 480 dakika forma giydi. 1997 doğumlu oyuncusu Rüştü Hanlı ise ligde 3 dakika kupa da ise180 dakika süre aldı.



EVKUR YENİ MALATYASPOR

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarı boyunca üç genç oyuncuna forma şansı verdi. Bursaspor alt yapısından yetişen ve Almanya'nın Hamburg ekibinden kiralanan 1997 doğumlu forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş, Süper Lig'de 4 maçta 94 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda ise 98 dakika süre aldı. Diğer bir 1997 doğumlu Ferhat Canlı ilk 11'de çıktığı 2 Türkiye kupası karşılaşmasında 92 dakika sahada kaldı. 1996 doğumlu Furkan Pekşen Türkiye Kupası'nda 75 dakika görev aldı.



KASIMPAŞA

2015 yılında imzaladığı profesyonel sözleşmeyle birlikte Kasımpaşaspor'un sol kanat bölgesinde dönem dönem görev alan 1998 doğumlu Hasan Bilal, bu sezon Süper Lig'de 9 maça çıktı ve 91 dakika süre görev yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 3 kez ilk 11'de görev aldı ve 270 dakika sahada kaldı.1996 doğumlu orta saha oyuncusu Ahmet Ildız Süper Lig'de 20 dakika kupa da ise 270 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. 1996 doğumlu Burak Turan kupa maçolarında 180 dakika görev aldı. 1997 doğumlu Onur Ural Türkiye Kupası'nda 3 maçta 270 dakika,1998 doğumlu Hakan Demir ise 3 müsabakada 64 dakika forma giydi. 2000 doğumlu Ali Göçmen'de kupada 90 dakika süre aldı.



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 41 maçta ilk 11 oynayan 1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Alperen Babacan bu sezon Süper Lig'de 1 maç ta 45 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 270 dakika görev aldı ve 1 gol ile katkı verdi.



AYTEMİZ ALANYASPOR

Süper Lig'de son 5 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ve Türkiye Kupası'nda Akın Çorap Giresunspor'a elenen Aytemiz Alanyaspor, ilk devre boyunca kadrosunda sadece 1996 doğumlu Yusuf Çoban'a forma şansı tanıdı. Süper Lig'de 5 maçta 111, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 313 dakika süre alan Yusuf, kupada oynadığı 3 maçta 3 gol kaydetti.







OSMANLISPOR

Osmanlıspor, Süper Lig'in devre arasında kupada 4 ligde ise 17 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda genç oyuncularından sadece 1999 doğumlu Ali Eren İyican Türkiye Kupası'nda 1 maçta 90 dakika süre aldı.



ANTALYASPOR

Süper Lig'e sansasyonel transferlerle başlayan ancak aldığı sonuçlarla istediğini elde edemeyen ve sezonun ilk yarısında iki teknik direktör değişiklğine giden Antalyaspor, ilk devre boyunca genç oyuncularından,1997 doğmlu Harun Alpsoy'a Süper lig'de 8 maçta 320 dakika, Türkiye Kupası'nda 4 maçta 316 dakika süre tanıdı. Diğer bir futbolcusu 1996 doğumlu Yusuf Çelik 4 Türkiye Kupası karşılaşmasında 360 dakika sahada kaldı. Ayrıca Mustafa İnan 2 Türkiye Kupası maçında 29 dakika forma şansı buldu.



ATİKER KONYASPOR

Son Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, sezon başında Fenerbahçe alt yapıından kadrosuna kazandırdığı 1998 doğumlu Kadir Kaan Özdemir ve 1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Savaş Polat'a forma şansı verdi. Kadir Kaan, Süper Lig'de 1 maçta 61 dakika süre alırken Türkiye Kupasında 2 maçta 180 dakika oyunda kaldı. Savaş ise 2 Türkiye Kupası maçında 111 dk süre aldı.



GENÇLERBİRLİĞİ

Alt yapısından yetişitirdiği bir ok genç futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Gençlerbirliği sezonun ilk yarsında genç futbolcularından 1997 doğumlu Mert Çetin'e Süper Lig'de 1 maç ilk 11'de 90 dakika oyna fırsatı verdi. Türkiye Kupasın'da ise 3 maça çıkan Mert, 270 dakika süre aldı. Diğer bir futbolcu 1997 doğumlu oyuncusu Alper Tatlısu ise Türkiye Kupası'nda 25 dakika sada kaldı.



KARDEMİR KARABÜKSPOR

Süper Lig'in son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor, Süper Lig ve Türkiye Kupasın'da sadece 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'a 3 Türkiye Kupası maçında 90'ar dakika forma şansı verdi ve Talha Sanuç, 270 dakika sahada kaldı.

