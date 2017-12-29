Erkan Zengin'e teklif yağıyor
Eskişehirspor’da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin’e Süper Lig’den teklif yağıyor.
Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin'e Süper Lig'den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle Gençlerbirliği ve Karabükspor'un devrede olduğu ifade edildi.
Çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan'ın kariyerine Süper Lig'de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:43
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Donk'a İmparator dopingi
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ Can Topsakal ? adam bir az utanır ya....
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O fotoğrafta gözden kaçan isim!
Toplam 2
Yorum
triasix Oğuzhana da bişiler yazın bari :))
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Neustadter kendini aştı
Toplam 1
Yorum
borego yokluktan. koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derlermiş. bu adam kimde fenerde defansın bankosu olacak.
Erkan Zengin'e teklif yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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