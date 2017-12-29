 Erkan Zengin'e teklif yağıyor – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'e teklif yağıyor

    Erkan Zengin'e teklif yağıyor

    ’da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan ’e ’den teklif yağıyor.

    'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 'e 'den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle ve 'un devrede olduğu ifade edildi.

    Çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan'ın kariyerine Süper Lig'de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:43
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