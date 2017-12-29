Erkan Zengin'e teklif yağıyor

Eskişehirspor'da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin'e Süper Lig'den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle Gençlerbirliği ve Karabükspor'un devrede olduğu ifade edildi.

Çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan'ın kariyerine Süper Lig'de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor.