2017'nin lideri de Medipol Başakşehir
Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı içinde oynanan lig maçlarında en fazla puanı Medipol Başakşehir topladı.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, bir yıl içinde oynadığı 35 lig maçının 22'sini kazanırken, 7'sini berabere bitirdi, 6 kez de mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 73 puanla büyük başarı elde etti.
Geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş ise bir yıl içinde topladığı 72 puanla Başakşehir'in ardından 2'nci sırada yer aldı. 3'üncü Galatasaray ile 4'üncü Fenerbahçe 66'şar, 5'inci Trabzonspor ise 62 puanda kaldı.
Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor, bir yılda 56 puan topladı.
Süper Lig'de bir yılın bazı rakamları şu şekilde:
2017'de en çok puan toplayan takım: Başakşehir 73
2017'de en çok galibiyet alan takım: Başakşehir 22
2017'de en çok gol atan takım: Beşiktaş 74
2017'de en çok gol yiyen takım: Aytemiz Alanyaspor 67
2017'de en çok gol atan futbolcu: Vagner Love 29
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:36
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 25
Yorum
**** Taraftarlara bu sakallı itici geliyor bence. Artık yeter deyip kesmesi lazım. Keserse Barcelonada bile tekrar forma bulabilir belkide.
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK 28 mn iyi para, Everton maçlarını izlemek için bir sebebimiz olur ayrıca ilk 11 garanti o takımda, Everton çok sıradan bir takım değil
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 19
Yorum
hami hocasına selam gönderir
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