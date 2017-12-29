 2017'nin lideri de Medipol Başakşehir – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    2017'nin lideri de Medipol

    2017'nin lideri de Medipol Başakşehir

    Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı içinde oynanan lig maçlarında en fazla puanı Medipol  topladı.

    'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan , bir yıl içinde oynadığı 35 lig maçının 22'sini kazanırken, 7'sini berabere bitirdi, 6 kez de mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 73 puanla büyük başarı elde etti.

    Geçen sezonu şampiyon bitiren ise bir yıl içinde topladığı 72 puanla Başakşehir'in ardından 2'nci sırada yer aldı. 3'üncü ile 4'üncü 66'şar, 5'inci ise 62 puanda kaldı.

    Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan , bir yılda 56 puan topladı.

    Süper Lig'de bir yılın bazı rakamları şu şekilde:

    2017'de en çok puan toplayan takım: Başakşehir 73

    2017'de en çok galibiyet alan takım: Başakşehir 22

    2017'de en çok gol atan takım: Beşiktaş 74

    2017'de en çok gol yiyen takım: Aytemiz 67

    2017'de en çok gol atan futbolcu: Vagner Love 29

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:36
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