2017'nin lideri de Medipol Başakşehir

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, bir yıl içinde oynadığı 35 lig maçının 22'sini kazanırken, 7'sini berabere bitirdi, 6 kez de mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 73 puanla büyük başarı elde etti.



Geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş ise bir yıl içinde topladığı 72 puanla Başakşehir'in ardından 2'nci sırada yer aldı. 3'üncü Galatasaray ile 4'üncü Fenerbahçe 66'şar, 5'inci Trabzonspor ise 62 puanda kaldı.



Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor, bir yılda 56 puan topladı.



Süper Lig'de bir yılın bazı rakamları şu şekilde:



2017'de en çok puan toplayan takım: Başakşehir 73



2017'de en çok galibiyet alan takım: Başakşehir 22



2017'de en çok gol atan takım: Beşiktaş 74



2017'de en çok gol yiyen takım: Aytemiz Alanyaspor 67



2017'de en çok gol atan futbolcu: Vagner Love 29