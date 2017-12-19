Derbinin skandal hakemine şok! Kokartı gitti
Fenerbahçe derbisi sonrası Fikret Orman’ın “Gözümüz üzerinde olacak” dediği hakem Cem Satman FIFA listesinden çıkarıldı
Beşiktaş'ın, ligin 6'ncı haftasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçının yardımcı hakemi Cem Satman'ın FIFA kokartı gitti! Teknik direktör Şenol Güneş'in tribüne gönderildiği; Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ın kırmızı kart gördüğü derbideki skandal kararıyla dikkat çeken Satman FIFA listesinden çıkarıldı. Alvaro Negredo'nun gol olan pozisyonu öncesi hatalı bir ofsayt kararı veren Satman için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Gözümüz üzerinde olacak" demişti. Bu karşılaşmadan sonra MHK, Satman'a 6 hafta maç vermemişti. Satman'ın yerine FIFA listesine İbrahim Çağlar Uyarcan girdi. 2012- 2013'teki Beşiktaş- Galatasaray derbisinde de yine Beşiktaş aleyhine hatalı kararlar verdiği gerekçesiyle yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ın FIFA kokartı alınmıştı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Derbinin skandal hakemine şok! Kokartı gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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