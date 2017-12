Zirveye pençe

Medipol Başakşehir, keyifli futbol oynamadığı maçta Epureanu'nun tek golüyle Osmanlı'yı devirdi. Liderlik koltuğunun keyfine vardı



Fenerbahçe'nin yükselişi bu hafta da sürdü. Kasımpaşa'yı 4 golle geçerken futboluyla 'Bensiz bu yarış olmaz" dedi



Siyah-beyaz karnaval

SÜPER Lig'in 14. haftasında herkesin gözü Vodafone Park'taki Beşiktaş-Galatasaray derbisindeydi. 3 skordan 2'si Aslan'a yarıyordu. Ancak Tudor'lu sarı-kırmızılılar bir derbide daha sahada yok olup gitti. Devler Ligi gruplarından lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş bu rahatlıkla tüm konsantrasyonunu Galatasaray maçına çevirmişti. Sahada da Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu rakibine hissettirdi. İkinci yarıda bulduğu 3 golle Vodafone Park'ı siyah-beyaz karnavala çevirdi. Kaçırdıklarını atsaydı zaten dün Cimbom'un idmanında takımın başında İgor Tudor olmazdı!



HANİ KOCAMAN SAVUNMACIYDI!

FENERBAHÇE rakip ceza sahasına fazla adamla girmiyor. Fenerbahçe fazla şut atmıyor. Fenerbahçe'de kanatlardan orta gelmiyor. Sezon başladığından beri kurulan bu cümleleri rakamlar çürütüyor. Sarı-lacivertliler haftayı 'yakışıklı' Kasımpaşa galibiyetiyle kapattı. 4-2'lik galibiyet 3 puanın haricinde ciddi bir hava da getirdi. "Aykut Kocaman savunmacı" diyenler, şimdi 30 golle Süper Lig'in en skorer takımı Fenerbahçe'nin oyununu ayakta alkışlıyor. Alex'in ülkesinden, Alex'in yaşında gelen Giuliano da efsanenin ayak izlerine basarak yürüyor. Attığı 2 golle döktürdü. Şener de maç boyu lokomotif gibiydi.



AVCI sessiz sedasız zirvede

VE ligde zirve el değiştirdi... Sevilla'yı elemek için Karabük maçında rotasyon yapan ve 3-1 kaybeden Başakşehir'in son 1 ayda ise Süper Lig için benzer formülü uyguladığı iddia ediliyordu. Abdullah Avcı ve öğrencileri Avrupa'da umutları son maça taşırken Süper Lig'de ise tahtın yeni sahibi oldu. Osmanlı'yı Epureanu ile geçip liderliği kaptılar. Trabzonspor'un da inanılmaz çıkışı sürüyor. Rıza Çalımbay ipleri eline aldı, forma adaletini sağladı, Fırtına sert esmeye başladı. Son 3 maçı kazanarak büyük başarı elde ettiler. Kral Burak Yılmaz da golleriyle coştu.





HAFTANIN ASİSTİ BATALLA BURSASPOR

Timsahların 'kadife ayağı' klasını konuşturdu. Stancu'nun rakip savunma arkasına attığı koşuyu çok iyi sezdi. Batalla, ölçtü, biçti, ip gibi bir pas verdi. Stancu da karşı karşıya rahat bir gol kaydetti.



HAFTANIN KURTARIŞI BETO GÖZTEPE

Şu ana kadarki performansıyla ligimizin en iyi kalecilerinden biri olduğunu gösterdi. Karabük maçında 33. dakikada Yatabare'nin penaltısını kurtardı, dönen topta gelen şutu da refleksiyle çıkardı



HAFTANIN TAKIMI BEŞİKTAŞ

Haftanın merakla beklenen derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı adeta sahadan sildi. Siyah-beyazlılar belki 3-0'lık bir galibiyet aldı ama kaçırdıklarının yarısını atsa tarihi bir sonuç çıkardı.



HAFTANIN SÖZÜ RIDVAN DİLMEN

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY derbisi yorumunda Rıdvan Dilmen, Aslan'ın farktan ucuz kurtulduğunu söyledi: "Bugün Galatasaray'ın 3-0 ile kurtulması, Tudor'un büyük balıdır. Galatasaray tarihi bir hezimede uğrayabilirdi. 5-0, 5-1, 6-0'lık skorlara gidebilirdi.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Taraftarın zekası bir başka... Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmada Beşiktaş taraftarı da Vodafone Park'ı doldurdu. Siyahbeyazlı bir taraftar "Sevdan 7 beni" formasıyla mesajını net verdi.



HAFTANIN OLAYI KORİDORDA KAVGA

KAYSERİ deplasmanda Alanya'yı yendi, soyunma odasına giden tünel karışdı. Kayserispor'un hocası Sumudica "Türkiye'ye futbol oynatmak için geldim, boksör değilim. Kollarım güçlü değil ama zekiyim" dedi. Alanya cephesi "Sumudica tiyatro oynuyor" sözleriyle Rumen hocaya cevap verdi.



CEZA TAHTASI (KIRMIZI KART)

Welinton (Alanya)



SARI KART

Aytaç, Murat (Y.Malatya), Mensah (Kasımpaşa), Uğur (G.Birliği), Diego (Antalya), Şamil (Kayseri)



İNENLER



FERNANDO MUSLERA

Uruguaylı eldiven 'inenler' köşesine pek alışkın değil ancak yan top zaafı derbide de aynen sürdü. 2. yarının başında elinden kaçırdığı topla Cenk Tosun'a golü adeta hediye etti.



SİVASSPOR

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Yiğidolar 3 haftadır sert bir düşüş yaşıyor. F.Bahçe ve Sivas yenilgilerinden sonra dipteki G.Birliği'nden 4 yediler. Keyifleri kaçtı.



?MAİCON

Antalyaspor'un büyük umutlarla aldığı kanat oyuncusunun, hücuma katkısı sıfır. Tecrübeli futbolcu son 5 karşılaşmada ne gol attı, ne asist yaptı. Ona güvenenleri mahcup etti.



ÇIKANLAR



AYKUT KOCAMAN

Osmanlı maçı sonrası bir gitti, geldi. Bu sarsıntı Aykut hocaya çok yaradı. Fenerbahçe onun idaresinde çıktığı son 3 maçta 9 puan aldı. Kanarya ligin en fazla gol atan (30) takımı oldu.



GÖZTEPE

4 haftalık kazanamadığı dönemden Akhisar galibiyetiyle sıyrılan Göz-Göz, deplasmanda Karabük'ü de yendi. Oyunu beğenilmese de kralı Jahovic ile 3 puanı kapmasını bildi.



BURAK YILMAZ

Onun varlığı Trabzonspor için çok önemli. Son 3 haftada rakip filelere tam 5 gol bıraktı. İstese fazlasını da atardı. 3 maç cezadan çıkan Olcay'ı düşünmese bu hafta hat-trick'i yapmıştı.



Gol krallığı Gomis Galatsaray

Gomis..........G.SARAY......... 13

Burak..........TRABZON........ 12

Jahovic........GÖZTEPE......... 12

Love............ALANYA........... 9

Adebayor....BAŞAKŞEHİR.... 8

Kone...........SİVAS................7

Giuliano......F.BAHÇE............7



ASİST krallığı Belhanda Galatasaray

Belhanda....G.SARAY...........5

Serdar.........OSMANLI...........5

Visca...........BAŞAKŞEHİR.....5

Deniz...........KAYSERİ............5

Valbuena....F.BAHÇE........... 4

Scarione......GÖZTEPE.......... 4

Clichy..........BAŞAKŞEHİR.... 4



HAFTANIN GOLÜ PETAR SKULETİC GENÇLERBİRLİĞİ

Yok böyle gol... Skuletic sadece haftanın değil belki de yılın golünü attı. 40 metreden kendisine atılan topu kontrol etti, yere düşmeden düzeltti, voleyi patlattı, 90'a yolladı.



HAFTANIN HOCASI ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ

SİYAH-BEYAZLILAR, evlerindeki derbiye 6 puan geride çıkmıştı. Yenilmeleri halinde zirve yarışında ağır yara alacaklar, beraberlik halinde ise Galatasaray'a yaklaşamayacaklardı. Sadece galibiyetin işlerine geldiğini bilen teknik direktör Şenol Güneş de maç öncesi Aslan'ı çok iyi çözmüştü. Özellikle ikinci yarıda Kartal'a oynattığı muhteşem hücum futboluyla 3 gollü tarihi galibiyetin mimarlarından oldu.



HAFTANIN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK F.BAHÇE-KASIMPAŞA

SÜPER Lig'e iyi bir giriş yapmıştı. Ardından kısa bir form düşüklüğü yaşadı. Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçtaki kararlarıyla alkışı aldı. Verdiği, vermediği, avantaja bıraktığı pozisyonlarda neredeyse hatasızdı. Sarı kartlarını da yerinde kullanarak maçı kontrolünde tutmayı bildi.



HAFTANIN YILDIZI GİULİANO (FENERBAHÇE)

YENİ Alex olarak geldi. Sağ kanatta oynadığı ilk maçlarda etkisizdi. 10 numara pozisyonuna geçince kendini buldu. Kasımpaşa maçında nefis futbolunu 2 golle süsledi, 'haftanın yıldızı' olmayı fazlasıyla hak etti.



HAFTANIN 11'i

BETO

(GÖZTEPE) Göz-Göz, Karabük'ten 3 puanla döndüyse büyük pay Portekizli eldivenin. 1'i penaltı olmak üzere 6 top çıkardı. Kalesine adeta 'BETO'n döken tecrübeli file bekçisi maç sonunda herkesten alkışı aldı.



ŞENER

(F.BAHÇE) İsla'nın sakatlığında formaya yapıştı. Kasımpaşa maçında sağ kanadı nakış gibi işledi. Savunmadaki işinin yanında hücumda 1 de asist yaptı. Oyunu taçlandı



SADIK

(Y.MALATYA) Genç stoper bu köşenin müdavimlerinden oldu. Bonus saçlarıyla olduğu kadar performansıyla da dikkat çekiyor. Akhisar'ı durdurdu.



TOSİC

(BEŞİKTAŞ)

Derbide Kartal'ın forvetleri bir türlü farkı 2'ye çıkaramıyordu. Tosic sağ ayağıyla 90'a vurdu, "Bu iş bitti" dedi.



A. BEHİCH

(BURSA) Sol bek mi forvet mi anlamadık. Bursaspor'un yıldızı 4 haftadır gol atıyor. Son 6 haftada 5 kez fileleri sarstı.



ONAZİ

(TRABZON)

Karadeniz Fırtınası'nın şahlanışında rolü büyük. Antalya maçında harika oynadı, harika asist yaptı



OĞUZHAN

(BEŞİKTAŞ)

Yedek kulübesinde formanın pahalı olduğunu gördü. Derbide 11'deydi, futboluyla döktürdü



GİULİANO

(F.BAHÇE)

Zenit'te çok skor yapıyordu. Bu özelliğini F.Bahçe'ye de taşıdı. Paşa ağlarına 2 gol bıraktı. Alkış aldı.



MANU

(G.BİRLİĞİ)

Başkent ekibinin görkemli Sivas galibiyetinde 2 gol kaydetti. Diallo ile kurduğu müthiş ortaklık 3 puanı Gençler'e getirdi.



UMUT

(KAYSERİ) Yılların eskitemediği golcü en iyi sezonlarından birini oynuyor. Alanya maçında uzatmada attığı golle Kayseri'ye 3 puanı getirdi. Bu sezon 6 gole ulaştı.



BURAK

(TRABZON) 'Kral' sakatlığını atlattıktan sonra inanılmaz işler yapmaya başladı. Her hafta yazıyor, Trabzonspor'un yükselişinde başrolü kapıyor. 11 maçta 12 kez fileleri sarsmayı başardı.





HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR

1- F.BAHÇE-KASIMPAŞA

F.Bahçe sezon başından bu yana polemiklerle, Kocaman'ın açıklamaları ve istifasıyla içsel sorunlar yaşarken kazansa da kaybetse de futbol olarak ortaya bir şey koyamıyordu. Kasımpaşa'yı hırslı bir oyunla yenerek şampiyonluk yarışına ilk kez ortak oldular



2- TRABZON-ANTALYA

Ersun Yanal döneminde huzur bulamayan Trabzon, Rıza Çalımbay ile tam tersi bir görüntü sergiliyor. Göze hoş gelen bi rfutbolları yok ama kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Burak takımını sırtladı. Böyle giderlerse 2. yarıda şampiyonluk adaylarından biri olurlar.



3- BEŞİKTAŞ-G.SARAY

Beşiktaş, Galatasaray'ı futbol olarak ezerken skor anlamında sarı-kırmızılı takımın ucuz kurtulduğunu söylememiz gerek. Tahtı zaten sallantıda olan Tudor bu maçta yine şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı ancak özellikle 2. yarıda Beşiktaş'ın oynadığı futbolu görünce şapkada tavşan olmadığı anlaşıldı. Derbide tüm istatistiklerde rakibini ezen ve en az 5 net gol kaçıran Beşiktaş bu anlamda bir rekora imza attı.



4- BAŞAKŞEHİR-OSMANLI

Arkasında bir taraftar kalabalığı olmasa da güçlü kadrosu, başarılı teknik adamıyla Medipol Başakşehirspor hiç çaktırmadan şampiyonluğa yürüyor. Osmanlıspor karşılaşması Başakşehir için bir test niteliğindeydi. Zorlandılar ama liderliği kaptılar.



5- A.ALANYA-KAYSERİ

Kayserispor lige renk veriyor. Alanya deplasmanında yine kazandılar ve maç sonunda hepimizi üzen bazı şeyler yaşandı. Maç bitince el sıkışmayı öğrenemedik gitti vesselam. Kazanırken kibirden, kaybedince saldırganlıkdan uzak durmayı başarabilir miyiz acaba?