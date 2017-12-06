Süper Lig'in süper golcüleri...

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 1'inci sırada 14 maçta 13 gol atan Gomis yer alıyor. Fransız golcü, 1200 dakika forma giydiği Süper Lig'de 92 dakika bir gol atma başarısı göstererek takımının şampiyonluk yarışına önemli bir katkı sağlıyor. Gomis ayrıca 3 de asist yaptı. Yıldız golcü attığı 13 golün 8'ini kendi taraftarı önünde kaydederken 5 golün sevincini deplasmanda yaşadı. Gomis, attığı 14 golün 3'ünü penaltıdan kaydetti. Galatasaray'ın attığı 29 golün 16'sında Gomis imzası bulunuyor.



JAHOVİC, GEÇEN SENE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Ligin yeni ekibi Göztepe, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken gol krallığı yarışında da Adis Jahovic gözünü zirveye dikti. Geçen sezon takımının Süper Lig'e çıkışında 20 gollük bir katkı sağlayan Adis, bu sezon 13 maçta 12 gol ve 3 asistle takımını sırtlayan isim oldu. Jahovic, 93 dakikada 1 gol atarak rakip kalecilerin korkulu rüyası oldu. Göztepe'nin attığı 25 golün 15'inde Jahovic'in katkısı bulunuyor. Jahovic'in attığı gollerin 4'ünü penaltıdan kaydetti.



EN İYİ GOL ORTALAMASI BURAK YILMAZ'A AİT

Trabzonspor'dan gol kralı olarak ayrılan Burak Yılmaz, tekrardan giydiği bordo-mavili formayla gol krallığında emin adımlarla ilerliyor. Trabzonspor formasıyla 11 maça çıkan Burak, 12 gol attı ve 1 golün de asistini yaptı. Ligde dakika başına en çok gol atan futbolcu konumda ki Burak, 906 dakika Trabzonspor formasıyla 76 dakikada 1 gol atarak takımını zirve yarışında tutmaya çalışıyor. Trabzonspor'un ligde attığı 28 golün 13'ünde Burak Yılmazın katkısı yer aldı. Burak Yılmaz'ın attığı 12 gol'ün 3'ü penaltıdan.



GEÇEN SEZONUN GOL KRALI LOVE TAKİPTE

Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda gol krallığı sevinci yaşayan Vagner Love, bu yıl 12 maçta 9 gol 3 asistle takımına katkı sağlamaya devam ediyor. 117 dakikada 1 gol atarak takımını sırtlayan Love, geçen sezon 23 golle gol kralı oldu. Aytemiz Alanyaspor'un attığı 26 gole 9 gol ve 1 asistle katkı veren Love, gollerinin 3'ünü penaltıdan attı.



ADEBAYOR TAKIMINI SIRTLIYOR

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Medipol Başakşehir'in golcüsü Adebayor, liderlik yolunda takımına 13 maçta 8 gol, 1 asistle katkı verdi. Kritik gollerin ismi olan Adebayor, 126 dakikda 1 gol atarak takımın zirvede yer almasın başrol oynadı.Adebayor, attığı 8 golün sadece 1'ini penaltıdan kaydetti. Başakşehir'in attığı 25 golün9 'unda Adebayor imzası var.



KONE SÜPER LİG'E ÇABUK ISINDI

Demir Grup Sivasspor'un ligdeki durumuna büyük bir katkı sağlayan, Aruna Kone, 14 maçta 7 gollü performansıyla Süper Lig'e hızlı ısındığını gösterdi. Ayrıca takımına 2 asistlik katkı veren Kone, 175 dakikada 1 gol atmakta. Sivaspor2un ligde attığı 19 golün 9'una katkı veren Fildişili golcü attığı 7 golün 2'sini penaltından kaydetti.



FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TUTAN İSİM GIULIANO

Fenerbahçe'nin son dönemde artan performansında en büyük etkiye sahip oyuncu Giuliano, takımın en golcü futbolcusu durumunda. Ofansif orta saha oyuncusu gol krallığı yarışında santraforlarla yarışıyor. Giuliano, 13 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.Süper Lig'in en çok gol atan takımı pozisyonunda yer alan Fenerbahçe'nin attığı 30 golün 7'sinde Giuliano'nun ismi bulunmakta.