 Süper lig'de bugün – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Süper lig'de bugün

    Süper lig'de bugün
    5 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor, Alanya deplasmanında ter dökecek. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı daha önce oynadığı 5 maçta önemli bir üstünlük kurdu. Akdeniz ekibine sadece 1 kez kaybeden Kayseri, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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