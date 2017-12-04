Süper lig'de bugün

5 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor, Alanya deplasmanında ter dökecek. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı daha önce oynadığı 5 maçta önemli bir üstünlük kurdu. Akdeniz ekibine sadece 1 kez kaybeden Kayseri, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.