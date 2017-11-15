 Derbi faturası: 13 kişi adliyeye çıkarıldı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Derbi faturası: 13 kişi adliyeye çıkarıldı

    Derbi faturası: 13 kişi adliyeye çıkarıldı

    Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaylara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 13 kişi adliyeye çıkarıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince, 22 Ekim'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı esnasında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet eden kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma yapıldığı belirtildi.

    Çalışma kapsamında, Fenerbahçe taraftar grupları arasında tribünde çıkan ve V.Y. adlı taraftarın bıçakla yaralandığı olaylara karışan kişilerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bahse konu bıçakla yaralama konusunu gerçekleştiren R.M.B. ile kavgaya karıştıkları belirlenen E.K, M.E, M.Ö, M.B, İ.D, M.K, S.S, B.G. ve G.Ö. yakalanmış, şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca ve 1 bıçak ele geçirilmiştir. Şahısların yapılan sorgularında, S.S'nin 9 Kasım 2016 tarihinde Tokat Cezaevi'nden firar ettiği ve 6136 sayılı kanuna muhalefet ile silahlı yağma suçlarından aranmasının olduğu, B.G'nin 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan aranmasının olduğu ve şahısların başkalarına ait passolig kartıyla müsabakaya girdiği tespit edilmiş, passolig kartlarını yasa dışı kullandıran E.M, Ö.S. ve M.C.E. ile birlikte toplam 13 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir."

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:01
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