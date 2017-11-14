Vagner Love fırtınası
Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love, 2017 yılındaki performansıyla adını yıldız isimlerin arasına yazdırmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, 26 maçta attığı 26 golle Dzeko, Falcao, Aubameyang gibi isimleri geride bıraktı.
40 MAÇTA 38 GOLE KATKI
Tecrübeli oyuncu, bu alanda 30 maçta 23 gol atan Edin Dzeko, 25 karşılaşmada 23 kez ağları sarsan Radamel Falcao ve 28 mücadelede 25 gol kaydeden Pierre Emerick Aubameyang'ı geride bıraktı. 2 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve Turuncu-Lacivertliler ile toplamda 40 maça çıkan Love, 32 gol, 6 asistlik performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Takım içindeki uyumuyla da takdir toplayan golcü futbolcu, bu sezon 11 maçta 8 gol, 3 asistlik istatistik sergiledi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:10
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Emre’ye karşı Yasin & Sinan
Toplam 2
Yorum
Berk Yasin tamam da Sinan kaliteli futbolcu harcıyorlar...
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 6
Yorum
ua5454 yası 17-19 arası olur 15inden beri oynuyordur anlarım.. yas 23 iş işten gecmiş. lucescu dava acıcam diyor ama bizim dava acmamız lazım
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Kazanmaya gideceğiz
Toplam 1
Yorum
aslan bi musleran olsun 500 milyon dolar borcun olsun..
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