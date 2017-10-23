Valbuena'dan Kocaman'a tepki!

Valbuena değişikliği beğenmediTeknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.