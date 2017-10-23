Valbuena'dan Kocaman'a tepki!
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, oyundan alınmasına memnun olmadı.
Valbuena değişikliği beğenmediTeknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:04
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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