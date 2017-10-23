 Valbuena'dan Kocaman'a tepki! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'dan Kocaman'a tepki!

    Valbuena'dan Kocaman'a tepki!

    Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu , oyundan alınmasına memnun olmadı.

    değişikliği beğenmediTeknik direktör , 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:04
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