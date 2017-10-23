 Ceza yolda – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Ceza yolda

    Ceza yolda

    2. yarıda Çakır’ın çaldığı düdükler tribünleri kızdırdı. Yardımcı hakem Ongun’un kafasına yabancı madde geldi

    GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'ndaki derbinin özellikle ikinci yarısında tansiyon iyice arttı. Maç başlamadan önce muhteşem bir koreografi yapan sarı-kırmızılı taraftarların ikinci 45 dakikadaki tavırları o güzelliklere yakışmadı. Feghouli'nin çalımı sırasında meşin yuvarlağın Hasan Ali Kaldırım'ın eline temas etmesine penaltı kararı çıkmamasına tribünler büyük tepki gösterdi.

    Maç boyu Çakır'ın kararlarını beğenmeyen Galatasaray taraftarı bu anda ellerine ne geçtiyse sahaya yağdırdı. Bir tanesi yardımcı hakem Tarık Ongun'un yüzüne isabet etti. Çakır yardımcısını yerde görür görmez oyunu durdurdu. Tarık Ongun'un 2 dakikalık tedavisinin ardından maç tekrar başladı. Raporlara geçen bu olayın ardından Cimbom, PFDK'ya sevk edilecek. Ağırlığına göre de ceza gelecek. Ayrıca iki takım taraftarının karşılıklı küfürleri de raporda yer alacak.

    Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Tarık Ongun başına gelen maddenin ardından yere yığıldı. Çakır bu anlarda oyunu durdurdu. Ongun'a 2 dakikalık bir tedavi uygulandı. "İyiyim" diyen Ongun tedavinin ardından maça devam etti.



    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:54
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