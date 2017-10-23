Ceza yolda
2. yarıda Çakır’ın çaldığı düdükler tribünleri kızdırdı. Yardımcı hakem Ongun’un kafasına yabancı madde geldi
Maç boyu Çakır'ın kararlarını beğenmeyen Galatasaray taraftarı bu anda ellerine ne geçtiyse sahaya yağdırdı. Bir tanesi yardımcı hakem Tarık Ongun'un yüzüne isabet etti. Çakır yardımcısını yerde görür görmez oyunu durdurdu. Tarık Ongun'un 2 dakikalık tedavisinin ardından maç tekrar başladı. Raporlara geçen bu olayın ardından Cimbom, PFDK'ya sevk edilecek. Ağırlığına göre de ceza gelecek. Ayrıca iki takım taraftarının karşılıklı küfürleri de raporda yer alacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcısı Tarık Ongun başına gelen maddenin ardından yere yığıldı. Çakır bu anlarda oyunu durdurdu. Ongun'a 2 dakikalık bir tedavi uygulandı. "İyiyim" diyen Ongun tedavinin ardından maça devam etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:54
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Ceza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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