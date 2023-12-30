Kapımız açık

Riyad'da yaşananlar sonrasında Süper Kupa maçının ertelenmesi, Süper Lig kulüplerini de harekete geçirdi. Başta Beşiktaş olmak üzere Ankaragücü, Sivasspor ve Antalyaspor, Galatasaray'a Fenerbahçe'ye ve de TFF'ye çağrıda bulundu. Beşiktaş yaptığı açıklamada; "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" ifadelerini kullandı.

SİVAS'A YAKIŞIR

Ankaragücü, "Süper Kupa finalinin; Cumhuriyet'imizin 100.yılında Başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimize davetimizdir" açıklamasını yaptı. Sivasspor da; "Kupa Finali Sivas'a Yakışır! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finali, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'a yakışır. Bekleriz" paylaşımını yaptı. Antalyaspor ise "Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir" dediği Antalya'ya davet ediyoruz!" çağrısında bulundu. Birçok kulüp aynı çağrıyı yaptı.