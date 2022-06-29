Arda Turan taciz davasında ikinci kez beraat etti

Futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanması yapıldı.

İKİNCİ KEZ BERAAT ETTİ

Milliyet'in haberine göre; Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Arda Turan'ı, "cinsel taciz" suçundan beraatine karar verdi. Böylelikle Arda, ikinci beraat etmiş oldu.

