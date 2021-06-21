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Son dakika spor haberleri | Dele Alli'yi ifşa etti!

'de forması giyen ve teknik direktörü Guardiola'nın kızıyla birlikte olan Dele Alli'nin başı dertte. Ünlü model , yıldız futbolcuyu canlı yayında ifşa etti. İşte detaylar...

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:05
Son dakika spor haberleri | Lottie Moss Dele Alli'yi ifşa etti!

Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model 'un babası 'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi , canlı yayında dünyaca ünlü bir futbolcuyu ifşa etti. 'in podcast yayınına konuk olan Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.

23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek, eleştiride bulunduğunu da söyledi.

25 yaşındaki Dele Alli, uzun süre model ile birlikte oldu. Geçen şubat ayında ondan ayrıldıktan sonra da geçen ay, 'nin patronu 'nın kızı ile bir barda samimi şekilde görüntülendi.

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