Son dakika spor haberleri | Lottie Moss Dele Alli'yi ifşa etti!

Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss, canlı yayında dünyaca ünlü bir futbolcuyu ifşa etti. Jamie Laing'in podcast yayınına konuk olan Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.

23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek, eleştiride bulunduğunu da söyledi.

25 yaşındaki Dele Alli, uzun süre model Ruby Mae ile birlikte oldu. Geçen şubat ayında ondan ayrıldıktan sonra da geçen ay, Manchester City'nin patronu Pep Guardiola'nın kızı Maria ile bir barda samimi şekilde görüntülendi.

