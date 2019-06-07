Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı
07 Haziran 2019, Cuma
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, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı

Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı

Futbolcu bu akşam hayatını birleştireceği manken nişanlısı Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı.

'ın yıldız futbolcusu ve Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşmişti. İkilinin dansları geceye damga vurdu.

Özil ve Gülşe çifti bu akşam 'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek.

MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ

Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden davullu zurnalı bir şekilde çıkardı.

Mesut Özil Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADI

Güzelliğiyle büyüleyen Amine Gülşe'nin davul zurna eşliğinde oynadığı anlar ise kameralara yansıdı.

  1. 07.06.2019
  2. Güncelleme: 07.06.2019 15:50
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