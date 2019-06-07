Mesut Özil Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı
Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, hayatını birleştireceği nişanlısı Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı. Mesut Özil - Amine Gülşe çifti, bu akşam İstanbul Four Seassons Otel'de dünya evine girecek.
Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşmişti. İkilinin dansları geceye damga vurdu.
Özil ve Gülşe çifti bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek.
MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ
Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden davullu zurnalı bir şekilde çıkardı.
DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADI
Güzelliğiyle büyüleyen Amine Gülşe'nin davul zurna eşliğinde oynadığı anlar ise kameralara yansıdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan flaş transfer! Yer yerinden oynayacak
- Galatasaraylı yıldız açıkladı: Sezon başında beni göndermek istediler
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın transfer listesi belli oldu! Tam 8 isim
- Bavullarını toplamıştı! Abdullah Avcı ikna edecek
- Galatasaray'a yeni itici güç Ever Banega!
- Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte Abdullah Avcı'nın gözdesi
- Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.