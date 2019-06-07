Mesut Özil Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı
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Mesut Özil Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı

Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, hayatını birleştireceği nişanlısı Amine Gülşe'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı. Mesut Özil - Amine Gülşe çifti, bu akşam İstanbul Four Seassons Otel'de dünya evine girecek.

Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına töreni önceki akşam gerçekleşmişti. İkilinin dansları geceye damga vurdu.

Özil ve Gülşe çifti bu akşam İstanbul'da Four Seasons Otel'de yapılacak düğünle dünya evine girecek.

MESUT ÖZİL KIZ EVİNE GİTTİ

Mesut Özil az önce de davul ve zurna eşliğinde yakın arkadaşlarının da meşale yaktığı bir törenle kız evine giderek Amine Gülşe'yi evinden davullu zurnalı bir şekilde çıkardı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADI

Güzelliğiyle büyüleyen Amine Gülşe'nin davul zurna eşliğinde oynadığı anlar ise kameralara yansıdı

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07 Haziran 2019 , Cuma
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