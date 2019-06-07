Mesut Özil Amine Gülşe çiftinin kına gecesinde çok konuşulacak görüntüler! İşte sosyal medyayı sallayan o anlar
07 Haziran 2019, Cuma
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çiftinin kına gecesinde çok konuşulacak görüntüler! İşte sosyal medyayı sallayan o anlar

Mesut Özil Amine Gülşe çiftinin kına gecesinde çok konuşulacak görüntüler! İşte sosyal medyayı sallayan o anlar

Türk asıllı Alman futbolcu ve nişanlısı çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu. Mesut ve Amine çifti salona '' şarkısıyla çıktı. Amine Gülşe kına yakılırken annesiyle duygusal anlar yaşadı. İşte Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin kına gecesinden görüntüler...

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu ve nişanlısı çiftinin kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu.

Mesut ve Amine çifti salona '' şarkısıyla çıktı. Daha sonra çift, ''nın Bağları' parçasıyla da çiftetelli oynadı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'den

Mesut ve Amine Gülşe, 7 Haziran'da 'da yapılacak düğünle dünya evine girecek. Mesut ve Amine çifti bu anlamlı günü daha da anlamlı hale getirebilmek için çok önemli bir hayır işinde bulunacak.

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Çift, Mesut'un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek.

Mesut ve Amine çifti daha önceden planlandığı üzere bu gece dünya evine girecek. Düğünde Cumhurbaşkanı 'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlar milletvekilleri yer alacak.

Bugün dünya evine girecek olan Mesut Özil, Türk Kızılay'a bağışta bulunarak Türkiye ve Suriye'deki aşevlerinde 16 bin kişiye yemek verdi.

  1. 07.06.2019
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