Pendikspor’un kader günü

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak. İstanbulspor'un lige veda etmesini ardından düşecek son 3 takım henüz belli olmadı. Ancak bugün oynanacak maçların ardından 36 puanla 19. Sırada yer alan Pendikspor, lige veda edebilir.

GÜMRÜK DE ATEŞTE

Ankaragücü evinde Pendik'i, G.Antep FK de sahasında K.Gümrük'ü yenerse Pendikspor, lige veda edecek. Bu denklemde 40 puanlı Konyaspor da Kayseri'den 1 puan alırsa K.Gümrük de Trendyol Süper Lig'e veda edecek. Aksi sonuçlarda ligden düşecek takımlar son haftaya kalabilir.