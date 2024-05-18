Haberler Sivasspor Pendikspor’un kader günü

Pendikspor’un kader günü

Bugünkü maçlarda Ankaragücü, Pendik’i, Gaziantep de Karagümrük’ü yenerse; İstanbul ekibi lige veda edecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor’un kader günü

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak. İstanbulspor'un lige veda etmesini ardından düşecek son 3 takım henüz belli olmadı. Ancak bugün oynanacak maçların ardından 36 puanla 19. Sırada yer alan Pendikspor, lige veda edebilir.

GÜMRÜK DE ATEŞTE

Ankaragücü evinde Pendik'i, G.Antep FK de sahasında K.Gümrük'ü yenerse Pendikspor, lige veda edecek. Bu denklemde 40 puanlı Konyaspor da Kayseri'den 1 puan alırsa K.Gümrük de Trendyol Süper Lig'e veda edecek. Aksi sonuçlarda ligden düşecek takımlar son haftaya kalabilir.

G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor
Ferdi Arsenal yolcusu!
DİĞER
Kardeşlerim'de Oğulcan, Ömer ile Süsen’i barıştırmaya çalışıyor!
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Osayi'ye yeni sözleşme!
Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Akademiye ziyaret
Sivasspor deprem bölgesinde
Deprem mi oldu son dakika 18 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (18 Mayıs Cumartesi)
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper 23:32
Antalyaspor sahasında kazandı! Antalyaspor sahasında kazandı! 23:32
Hakan'dan Galatasaray itirafı! Hakan'dan Galatasaray itirafı! 23:32
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 23:32
Daha Eski
F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! 23:32
F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti 23:31
Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... 23:31
Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti 23:32
Şoke eden liste! Böyle duyurdular Şoke eden liste! Böyle duyurdular 23:32
G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! 23:32