Sivasspor Kulübü'nden Malatyalı depremzedelere ziyaret

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmesi üzerine Malatya Medicana Konteyner Kent'te yaşayan depremzede anne ve çocuklar, Sivas'tan gelen ziyaretçilerle vakit geçirdi.

Depremzede anne ve çocuklarla sohbet eden ekip, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi, annelere ise kozmetik ve hijyen seti hediye etti. Ziyarette, çocuklar için yüz boyama ve palyaço etkinlikleri de düzenlendi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ çocuklarla futbol oynadı.

Çocukların hayranı olduğu Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Necip Uysal'la görüntülü görüşme yapmasını sağlayan Uygun, hediye ettiği futbol toplarını ve formalarını da çocuklar için imzaladı.

Konteyner kent sakinleri, Medicana Sivas Hastanesi hekimlerine muayene olma imkanı da buldu.

Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Dr. Necip Kozalı, depreminin hemen ardından Malatya'da bir konteyner kent kurduklarını belirterek, depremzedelerin yanında olduklarını aktardı.

Kozalı, hastanenin tıbbi ve sosyal imkanlarıyla kentte yer alması ve iki şehrin el ele vermesinin çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Depremzede anneler ve çocuklarının hayatlarına dokunabildiğimiz, yüzlerinde gülümseme yaratabildiğimiz için çok mutlu olduk çünkü bizim için sağlık, sadece bedensel iyileşme değil, aynı zamanda ruhsal iyileşme demektir." ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı da depremzedelere desteklerini esirgemeyen hastanenin Malatya'ya destek vermesi, yöneticileri ve doktorlarıyla yanlarında olmasının kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Ziyarette, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Medikal Süreçler Gelişim Direktörü Dr. Aylin Konya, Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Gül Uğurlu, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Osman Kara ve Medicana Sivas Hastanesi hekimleri de yer aldı.