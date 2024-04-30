Sivasspor kasırgası

Bülent Uygun yönetiminde çıkışa geçen Sivasspor, Avrupa kupaları potasına girdi. Sahasında Konyaspor'u yıldız santrforu Manaj'ın golüyle deviren kırmızı-beyazlılar, 48 puanla 9. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Sivas ekibi; sahasında Karagümrük ve Konyaspor'u yenerken, Fenerbahçe'yle berabere kaldı, Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla döndü. Avrupa hedefine ulaşmak istediklerini vurgulayan Uygun, "Manaj golünü atarak, Avrupa yolunda ümidimizi, isteğimizi, arzumuzu ortaya koydu. Bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

MANAJ'DAN TARİHİ GOL

Sivasspor'un 26 yaşındaki Arnavut forveti Rey Manaj, Konyaspor ağlarını da havalandırarak Yiğidolar'da bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti. Manaj, ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve 2013-2014'te 17 kez fileleri sarsan takımın sembol isimlerinden Faslı Aatif Chahechouhe'yi geçerek Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki en skorer oyuncusu oldu. Genç santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 21 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Mauro Icardi ve 20 golle ikinci sırada bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun ardından 18 golle üçüncü sırada bulunuyor.

HAMİ GİBİ ŞUT ÇEKİYOR

Bülent Uygun, Manaj'ın Trabzonspor'un efsane golcüsü Hami Mandıralı gibi şut çektiğini belirtti. Uygun, "Topun hızını görmezdik, roketle yarışır gibi topa vururdu. Aynı şekilde Manaj'da da bu yetenek var. Topa nereden gelirse gelsin her türlü en iyi şekilde vuran çok özel ve önemli bir futbolcu" dedi.