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Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, bugün ağırlayacağı Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, bugün ağırlayacağı Alanyaspor'u yenerek 6 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor. Her puanın öneminin daha da arttığını vurgulayan, takımının form durumundan çok memnun olduğunun altını çizen teknik direktör Bülent Uygun, "Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığımız puan bizi morallendirdi. Kendi seyircimiz önünde Alanyaspor maçını kazanarak bir an önce tehlikeli bölgeden yukarılara doğru tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz. Burak Kapacak ve Bartuğ Elmaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Alanyaspor karşısında şu an için başka bir eksiğimiz yok. Takım olarak hafta sonu oynayacağımız Alanyaspor karşılaşmasına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Taraftarımızın tüm tribünleri doldurmasını istiyoruz. Onların tekrar tribündeki eski günlerine dönmelerini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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