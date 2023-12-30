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EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:45 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:51
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EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.

19 MAÇA ÇIKTI

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor'un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin'in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.

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