Seri zamanı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, Salı günü İstanbul'da karşılaşacağı Başakşehir'e odaklandı. Turuncu- lacivertliler karşısında da serisini sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Yiğidolar'ı Başakşehir maçının ardından zorlu karşılaşmalar bekliyor. Sivas ekibi, ligin ilk yarısına kadar sırasıyla; İstanbulspor, Kayserispor ve Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

SİVAS BİZE GÜVENİYOR

Teknik direktör Servet Çetin de hafta içindeki antrenmanlar öncesinde futbolcularıyla toplantılar yaparak, takımını motive ediyor. Servet Çetin, Başakşehir karşılaşması için, "Sadece bu maça odaklanıp kazanacağız. Başka bir alternatif yok. Zor bir maç olacak ama tüm Sivas bize güveniyor. Bende sizlere sonsuz güveniyorum. Bu maçı ne yapıp edip kazanalım. Bahaneye yer yok. Sizlere güvencim tam. Başakşehir'i yenip 2'de 2 yapalım ve yeni bir seri başlatalım" diyerek oyuncularını motive etti.