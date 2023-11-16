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Yiğido’da rota Trabzon
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, son 2 haftada yaşadıkları düşüşü milli ara sonrası telafi etmek istediklerini kaydetti. Genç çalıştırıcı, "Milli maçlar sonrası sahamızda Trabzonspor'u ağırlayacağız. Yükselişte olan bir takımla oynamak zor olacak. Türkiye'nin en güçlü kadrolarından birine sahipler. Ancak kazanmamız halinde bu bize ekstra motivasyon sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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