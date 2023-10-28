Servet Çetin: Bizim için iyi bir galibiyet oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'u uzatmada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok enteresan bir maç geçtiğini belirten Çetin, "İlk yarı çok iyi başlamadık. Alanya takımı özellikle çabuk oyuncularıyla, arkaya sarktığı oyuncularla tehlikeler oluşturdu. O ara biraz bocaladık ama ilk yarıyı berabere kapadık. İkinci yarıda biz bu sefer iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. Tam iyi oynayıp iyi futbol oynarken duran toptan bir gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Sonradan yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım maçı bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler. Futbol enteresan. Birkaç haftadır sürekli konuşuyorum. Hak ettiğimiz bazı puanları kaybettik. Fakat bugün de son dakikalarda 3 puan aldık. Oyuncu arkadaşlarımı gerçekten emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet oldu bizim için" dedi.

Ömer Erdoğan'ın çok iyi bir ekip kurduğunu da sözlerine ekleyen Çetin, "Çok iyi bir takımı var. Ben maçtan önce de röportajında da söyledim. Onlar da burayı hak etmiyor. Onların da biraz daha fazla puanları olurdu. Çok talihsiz maçlar kaybettiler. Keza bugün de iyi oynadılar. Dediğim gibi iyi bir takımı var ama bazen talihsiz oluyor. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.