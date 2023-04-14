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Sivasspor'da flaş Aykut Kocaman iddiası!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Uzun yıllar takımın başında yer alan Rıza Çalımbay'ın ayrılma kararının ardından Yiğido, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörünü gündemine aldı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 13:31 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 13:32
Sivasspor'da flaş Aykut Kocaman iddiası!

Sivasspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'ın ayrılık açıklamasının ardından yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Sivasspor yönetimi rotasını Fenerbahçe ve Konyaspor'da uzun yıllar görev alan Aykut Kocaman'a çevirdi.

SİVASSPOR'UN GÜNDEMİNDE

Akşam'ın haberine göre, Sivasspor için en güçlü adaylardan biri olan Aykut Kocaman'a, Süper Lig'den birkaç takımın daha teklif yapacağı düşünülüyor. 58 yaşındaki teknik adam ise uzun vadeli bir proje bekliyor.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

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