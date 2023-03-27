Kupayı alacağız

Ligde alt taraftan uzaklaşmak isteyen Sivasspor'da Rıza Çalımbay, en büyük hedeflerinden birisinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Çalımbay, "Hem taraftarımıza hem de Türkiye'ye güzel maçlar seyrettirdik. Anadolu takımı olarak mükemmel işler yaptık. Oyuncularıma tek tek teşekkür ettim, güzel günler yaşattılar. İnşallah gelecek yıl da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.



LİGDE İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Geçtiğimiz sezon tarih yazarak müzelerine götürdükleri Ziraat Türkiye Kupası'nı yine kazanmak istediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı hedefledik. Süper Lig'de iyi yerlere geleceğiz, buna yürekten inanıyorum ve takımıma da çok güveniyorum. Ziraat Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden bir tanesi" diye umut dağıttı