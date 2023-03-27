Haberler Sivasspor Kupayı alacağız

Kupayı alacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası’nı yine müzelerine götüreceklerini iddia etti. Çalımbay, “Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden bir tanesi” diye umut dağıttı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Kupayı alacağız

Ligde alt taraftan uzaklaşmak isteyen Sivasspor'da Rıza Çalımbay, en büyük hedeflerinden birisinin Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Çalımbay, "Hem taraftarımıza hem de Türkiye'ye güzel maçlar seyrettirdik. Anadolu takımı olarak mükemmel işler yaptık. Oyuncularıma tek tek teşekkür ettim, güzel günler yaşattılar. İnşallah gelecek yıl da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

LİGDE İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Geçtiğimiz sezon tarih yazarak müzelerine götürdükleri Ziraat Türkiye Kupası'nı yine kazanmak istediklerini belirten Rıza Çalımbay, "Hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmayı hedefledik. Süper Lig'de iyi yerlere geleceğiz, buna yürekten inanıyorum ve takımıma da çok güveniyorum. Ziraat Türkiye Kupası en büyük hedeflerimizden bir tanesi" diye umut dağıttı

DİĞER
Küçük Osman'ın büyük değişimi! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızı Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamıyor
Angelina Jolie aşk orucunu David Mayer de Rothschild ile bozdu! ‘İlluminati tarikatı’ dedikoduları alevlendi
Dünya yıldızından Beşiktaş'a açık kapı! "Sezon sonu görüşürüz"
2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıza Çalımbay: En büyük hedefimiz Türkiye Kupası!
Sivasspor hazırlıklara başladı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kardeşlik kazandı Kardeşlik kazandı 06:32
Ümitler A Spor’da! Ümitler A Spor’da! 06:17
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:48
G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! G.Saray'da Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:46
G.Saray yardım maçında kazandı! G.Saray yardım maçında kazandı! 00:46
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan! 00:46
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor F.Bahçe'de büyük kriz! Joao Pedro gönderiliyor 00:46
Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! 00:46
Jesus'tan Flamengo açıklaması! Jesus'tan Flamengo açıklaması! 00:46
Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... Transfer olacak mı? Telles ve G.Saray... 00:46
İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu İşte Jesus'un istediği yıldız! Portekiz basını duyurdu 00:46
Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! Olimpiu Morutan'a Serie A'dan kanca! 00:46