Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor.

Grupta liderliğini devam ettiren ve önemli bir seri yakalayan sarı lacivertliler İspanyol temsilcisini mağlup etmek istiyor. Bu kritik maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 16-25 REAL MADRID

2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 34-46 REAL MADRID

3. PERİYOT DEVAM EDİYOR: FENERBAHÇE BEKO 49-66 REAL MADRID

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.