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Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 11. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. Fenerbahçe Beko zorlu rakibini mağlup ederek serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının canlı skor takibini haberimziden yapabilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 20:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 21:59
Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı CANLI | THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko THY EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor.

Grupta liderliğini devam ettiren ve önemli bir seri yakalayan sarı lacivertliler İspanyol temsilcisini mağlup etmek istiyor. Bu kritik maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 16-25 REAL MADRID

2. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 34-46 REAL MADRID

3. PERİYOT DEVAM EDİYOR: FENERBAHÇE BEKO 49-66 REAL MADRID

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.

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