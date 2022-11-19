Sivasspor'da Dia Saba'nın menajeri görüşmeye

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezlerinden İsrailli maestro Saba'nın, eşi kente gelmediği için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı veren oyuncu, Çalımbay'ın takımının en önemli kozlarından biri.
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezlerinden İsrailli maestro Saba'nın, eşi kente gelmediği için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı veren oyuncu, Çalımbay'ın takımının en önemli kozlarından biri. Sivasspor yönetimi, 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyu ikna çabalarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, Arap takımlarının kıskacında olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirip sorunu çözmeye çalışacak.