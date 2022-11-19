Haberler Sivasspor Sivasspor'da Dia Saba'nın menajeri görüşmeye

Sivasspor'da Dia Saba'nın menajeri görüşmeye

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezlerinden İsrailli maestro Saba'nın, eşi kente gelmediği için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı veren oyuncu, Çalımbay'ın takımının en önemli kozlarından biri.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Sivasspor'da Dia Saba'nın menajeri görüşmeye
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezlerinden İsrailli maestro Saba'nın, eşi kente gelmediği için mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı veren oyuncu, Çalımbay'ın takımının en önemli kozlarından biri. Sivasspor yönetimi, 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncuyu ikna çabalarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, Arap takımlarının kıskacında olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle, İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirip sorunu çözmeye çalışacak.
DİĞER
Yalın ayak perişan halleri şoke etmişti… Mehmet Ali Erbil Alzheımer oldu
Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu ayrılığının perde arkası belli oldu! Meğerse Burak Ateş...
Stopere sürpriz aday! Jesus'un bağlantıları onun ismini verdi
Barça'nın yıldızı Aslan'a! Menajeri: G.Saray'da oynamaya hazır
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Kupa arası ilaç gibi olacak’
Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı çıkmış sorular
Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı analiz! "Beşiktaş adına tarihi bir hata" Çarpıcı analiz! "Beşiktaş adına tarihi bir hata" 07:38
Fenerbahçe Beko'dan farklı galibiyet! Fenerbahçe Beko'dan farklı galibiyet! 00:49
Yeni stoper takasla geliyor! F.Bahçe'den flaş hamle Yeni stoper takasla geliyor! F.Bahçe'den flaş hamle 00:49
Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." 00:47
Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı! Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı! 00:46
Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar 00:46
Daha Eski
Takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden çarpıcı sözler Takımdan ayrılıyor mu? Menajerinden çarpıcı sözler 00:46
Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer! Görüşmeler başladı 00:45
Boey zam istiyor! Dubois'i örnek gösterdi Boey zam istiyor! Dubois'i örnek gösterdi 00:45
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık... Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! 3 yıllık... 00:44
İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... İlk maçına damga vurdu! 2 penaltı... 00:44
Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor Karar çıktı! Geldiği gibi gidiyor 00:44