Haberler Sivasspor Sivasspor Ümraniyespor maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Sivasspor Ümraniyespor maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Sivasspor, İstanbul ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken maçın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay karşılaşmayı değerlendirdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 17:45
Sivasspor Ümraniyespor maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılarak bu sezonki 5. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"BU KADAR KÖTÜ OYNAYACAĞIMIZI BEKLEMİYORDUM"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Gerçekten ligde istediğimiz yerde değiliz. İlk yarı kötü oynadık ve kötü gitti. Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yapık ve iyi oynadık. Gol de attık. Hiç beklemediğimiz bir anda da penaltı oldu. O pozisyonların da kaçmaması lazım. İkinci yarı daha iyi oynadık. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da aynı şekilde penaltıdan gitti. Şu güne kadar 22 tane maç oynadık. Oyuncularda yorgunluk her şey olabilir. Bu aranın olması bizim için çok iyi olacak. Şuan benim tek düşüncem o" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin 'Lige verilecek olan arayı nasıl değerlendireceksiniz' şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Arada oyuncular dinlenecek daha sonra antrenman yapacaklar. Bu sene biz çok gol yiyoruz ve bireysel hata yapıyoruz. Bunları çalışacağız. Leke'nin olmaması bizi çok etkiledi. Geleceği de belli değil. Her maçta pozisyona giriyoruz, onları daha iyi yapmak için çalışacağız. Her şeyi yapacağız. Arayı çok iyi değerlendireceğiz. Daha sonra çok iyi bir şekilde lige girmemiz gerekiyor. Aradan sonra iyi bir duruma geleceğimize inanıyorum" yanıtını verdi.

DİĞER
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in düğün tarihi belli oldu! Perihan Savaş: Kasım benim için hem mutluluk hem hüzün ayı...
Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan şov yapıyor! 10 numarada kendini buldu
F.Bahçe 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon
Icardi için olay transfer iddiası! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Recep Uçar: Oyuncularımı kutluyorum
Sivas'ta puanlar paylaşıldı!
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
AFAD 12 Kasım deprem tatbikatı nasıl olacak?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Kasım Cumartesi)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon Serdar Aziz'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon 18:50
Fenerbahçe 2 maç aradan sonra gol gördü! Fenerbahçe 2 maç aradan sonra gol gördü! 18:37
Gollü maçta kazanan Erzurumspor Gollü maçta kazanan Erzurumspor 18:20
Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu! Dorukhan Toköz yeniden ameliyat oldu! 18:15
Erman Toroğlu'dan flaş Altay Bayındır sözleri! Erman Toroğlu'dan flaş Altay Bayındır sözleri! 18:12
Diego Rossi 7 maç sonra 11'de! Diego Rossi 7 maç sonra 11'de! 18:07
Daha Eski
Jorge Jesus'tan 3 değişiklik! Jorge Jesus'tan 3 değişiklik! 18:06
Kadıköy'de Jorge Jesus'a özel pankart! Kadıköy'de Jorge Jesus'a özel pankart! 18:03
Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! "Zaten oyunda yoktu" Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi! "Zaten oyunda yoktu" 18:01
Fenerbahçe'de 7 eksik! Fenerbahçe'de 7 eksik! 17:59
Kadıköy kapalı gişe! Kadıköy kapalı gişe! 17:55
Recep Uçar: Oyuncularımı kutluyorum Recep Uçar: Oyuncularımı kutluyorum 17:52