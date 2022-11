Sivasspor Ümraniyespor maçının ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılarak bu sezonki 5. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

"BU KADAR KÖTÜ OYNAYACAĞIMIZI BEKLEMİYORDUM"

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Gerçekten ligde istediğimiz yerde değiliz. İlk yarı kötü oynadık ve kötü gitti. Bu kadar kötü oynayacağımızı beklemiyordum. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yapık ve iyi oynadık. Gol de attık. Hiç beklemediğimiz bir anda da penaltı oldu. O pozisyonların da kaçmaması lazım. İkinci yarı daha iyi oynadık. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da aynı şekilde penaltıdan gitti. Şu güne kadar 22 tane maç oynadık. Oyuncularda yorgunluk her şey olabilir. Bu aranın olması bizim için çok iyi olacak. Şuan benim tek düşüncem o" şeklinde konuştu.



Bir gazetecinin 'Lige verilecek olan arayı nasıl değerlendireceksiniz' şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Arada oyuncular dinlenecek daha sonra antrenman yapacaklar. Bu sene biz çok gol yiyoruz ve bireysel hata yapıyoruz. Bunları çalışacağız. Leke'nin olmaması bizi çok etkiledi. Geleceği de belli değil. Her maçta pozisyona giriyoruz, onları daha iyi yapmak için çalışacağız. Her şeyi yapacağız. Arayı çok iyi değerlendireceğiz. Daha sonra çok iyi bir şekilde lige girmemiz gerekiyor. Aradan sonra iyi bir duruma geleceğimize inanıyorum" yanıtını verdi.