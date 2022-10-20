Haberler Sivasspor Sivasspor’da 3 futbolcu Trabzonspor maçı öncesi takımdan ayrı çalıştı

Sivasspor’da 3 futbolcu Trabzonspor maçı öncesi takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Yiğidolar, çalışmalarına devam etti. Sivasspor'da Trabzonspor maçı öncesi 3 futbolcu, takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:02
Sivasspor’da 3 futbolcu Trabzonspor maçı öncesi takımdan ayrı çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını 20 Ekim Perşembe günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Sakatlıkları bulunun Ahmed Musa ile Fredrik Ulvestad ise fizyoterapist Fatih Aydın yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra Trabzon'a gidecek ve 21 Ekim Cuma günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
DİĞER
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile hala küs mü? Yumurtalarını dondurtan Seda Sayan'dan bebek açıklaması!
Pandemi sonrası uçuşa geçtiler! İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı
Okan Buruk kararını verdi! Van Aanholt...
Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas şahlandı
"Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak"
Merkez Bankası Ekim faiz kararı belli oldu!
Arabuluculuk sınavı başvuru ekranı
Canlı döviz ve altın kuru (20 Ekim Perşembe)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği - Niğde Anadolu FK maçında inanılmaz pozisyon! G.Birliği - Niğde Anadolu FK maçında inanılmaz pozisyon! 13:36
Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak Kayseri Atletikspor Beşiktaş’ı ağırlayacak 12:47
TFF binasına saldıran 2 şüpheli hakkında karar verildi TFF binasına saldıran 2 şüpheli hakkında karar verildi 12:40
Fırtına seriyi sürdürmek istiyor Fırtına seriyi sürdürmek istiyor 12:24
Firari FETÖ'cü Zafer Biryol tutuklandı Firari FETÖ'cü Zafer Biryol tutuklandı 12:12
Okan Buruk kararını verdi! Van Aanholt... Okan Buruk kararını verdi! Van Aanholt... 12:11
Daha Eski
VAR hakkında konuştu! "Bol miktarda eleştirilse de..." VAR hakkında konuştu! "Bol miktarda eleştirilse de..." 12:02
Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor Belhanda davasında yeni gelişme! CAS'a gidiliyor 11:51
İskenderunspor'da Riekerink dönemi sona erdi İskenderunspor'da Riekerink dönemi sona erdi 11:48
Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK | CANLI Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK | CANLI 11:37
Avcı mental olarak hazırlıyor! Arkadaşınız için... Avcı mental olarak hazırlıyor! Arkadaşınız için... 11:33
Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Valencia maçı saat kaçta? 11:29