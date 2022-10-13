Haberler Sivasspor BALLKANİ - SİVASSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Sivasspor maçı izle

BALLKANİ - SİVASSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Sivasspor maçı izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivassppr, Ballkani'ye konuk olacak. G grubu 4. hafta maçında Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Ballkani ve Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmada Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak. Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Ballkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 11:01
BALLKANİ - SİVASSPOR ŞİFRESİZ İZLE | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Sivasspor maçı izle

Ballkani - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Ballkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ballkani

Frasheri; Ar. Thaqi, Sinani, Jashanica, As. Thaqi; Dellova, Emerllahu, Zyba; Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor

Vural; Paluli, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Ulvestad, Yalcin; Yesilyurt, Saba, Gradel; Yatabare

ASpor CANLI YAYIN

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