Yiğido'ya evinde şok

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun üçüncü haftasında Demir Grup Sivasspor ile Ballkani karşılaştı. İlk iki haftada 4 puan alan kırmızı-beyazlılar, Kosova ekibi karşısında mücadeleye adeta golle başladı. Sağ kanatta Dia Saba'nın pasıyla altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Ulvestad, 37. saniyede düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 20'de Ballkani eşitliği yakaladı. Thaqi, ceza yayının sağından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Konuk ekipte sol kanadı etkili kullanan Krasniqi 31. dakikada son çizgiye indiği anda ortaladı. Altıpasa doğru hareketlenen Potoko'nun vuruşunda top filelere gitti: 1-2. Sivasspor'da 62. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında Yatabare'nin vuruşu direğe takıldı. 66'da Korenica, Ballkani adına bir kez daha ağları sarsarken; 75'te ise temsilcimiz Erdoğan Yeşilyurt'la aradaki farkı bire indirdi: 2-3. 90+1'de Yatabare'nin golüyle skoru eşitleyen Yiğidolar, 90+4'te yıkıldı. Krasniqi, 4-3'lük zaferi Ballkani'ye getiren isim oldu. Kosova temsilcisi, 4 puana yükselerek grupta Sivasspor'u yakalamış oldu.