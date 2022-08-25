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İmkansız değil

İlk maçında Malmö’ye 3-1 yenilen Sivasspor, saat 20.00’de İsveç ekibini ağırlıyor Antwerp ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, 21.45’te Belçika ekibine konuk oluyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
İmkansız değil

Avrupa'daki temsilcilerimizden Sivasspor ve Başakşehir, bugün tur için sahaya çıkıyor. Sivasspor, Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında bugün saat 20.00'de evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Maçı TRT Spor yayınlayacak. Kırmızı- beyazlılar, İsveç'te oynanan müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek. Mücadelede Sırbistan'dan Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

ŞEHİR'E GALİBİYET YETİYOR
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında TSİ 21.45'te deplasmanda Belçika takımı Antwerp ile mücadele edecek. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Turuncu-lacivertliler, ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Başakşehir kazanması durumunda tur atlayacak, berabere kalırsa müsabaka uzatmaya gidecek. Başakşehir - Antwerp mücadelesinde Avusturya'lı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak.

SİVAS'TAN TRANSFER ŞOV
Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı futbolcular Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski, Clinton N'Jie, Kader Keita, Charisis ve Dia Saba ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan ve yeni transferlere başarılar dileyen Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın ilerleyen haftalarda iyi bir konuma geleceğini söyledi. Otyakmaz, "Son maçlarda görev almaya başlayan sporcularımız ortaya koyduğu performans bizleri mutlu etti" ifadesini kullandı.

RİSK ALACAĞIZ
Demir Grup Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, risk alarak tur atlamaya çalışacaklarını söyledi. İlk maçın kolay geçmediğini anımsatan Çalımbay, "Maçın ilk yarısı bitti, ikinci yarısı başlayacak. Tabii ki daha farklı oynamamız gerekiyor. Her türlü riski de göze almamız gerekiyor" dedi.

TURU GEÇECEĞİZ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Antwerp ile zorlu bir maç oynayacaklarını ama turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. Gümüşdağ, "Zor maç olacak. İki taraf için de final maçı... Belki de uzayacak ama inanıyorum ki takımımız, elinden geleni yapacak" diye konuştu.

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