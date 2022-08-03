Haberler Sivasspor SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları devam ediyor!

SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika haberleri... Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da Süper Lig mesaisi başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Yiğidolar, ısınma hareketleriyle başladığı antrenmana, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 14:24
SÜPER LİG HABERLERİ | Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına 3 Ağustos Çarşamba günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Emre Satılmış ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı takım 4 Ağustos Perşembe günü yapacağı antrenmanla Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürecek.

DİĞER
Kenan Doğulu darphane gibi para bastı! İşte dudak uçuklatan rakam...
Evli ve üniversite mezunu erkeklerin uzun yaşama ihtimali daha yüksek
F.Bahçe'den kaleci hamlesi! Para ve takas formülü...
Yeni talibini açıkladılar! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'un muhtemel rakiplerini tanıyalım
Trabzonspor ve Sivasspor PFDK'ye sevk edildi
A101 kaçta açılıyor?
DOLAR NE KADAR OLDU? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş açıklama! Karaveli'nin yeni görevi... Beşiktaş'tan flaş açıklama! Karaveli'nin yeni görevi... 15:01
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi devam etti 14:51
Maccabi Hayfa - Apollon maçı ne zaman, saat kaçta? Maccabi Hayfa - Apollon maçı ne zaman, saat kaçta? 14:42
Kızıl Yıldız - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta? Kızıl Yıldız - Pyunik maçı ne zaman, saat kaçta? 14:34
Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 14:26
Yiğidolar'da G.Antep maçı hazırlıkları devam ediyor! Yiğidolar'da G.Antep maçı hazırlıkları devam ediyor! 14:23
Daha Eski
G.Saray Evander'i dünyaca ünlü yıldız için mi bekletiyor? G.Saray Evander'i dünyaca ünlü yıldız için mi bekletiyor? 14:21
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 14:18
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 14:10
Jesus'tan flaş sözler! "Önceliğimiz..." Jesus'tan flaş sözler! "Önceliğimiz..." 14:05
Dinamo Kiev - Sturm Graz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Sturm Graz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman? 14:02
Bakan Kasapoğlu kulüpler ile bir araya geldi! Bakan Kasapoğlu kulüpler ile bir araya geldi! 14:01