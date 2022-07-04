Haberler Sivasspor Avrupa’da başaracağız

Avrupa’da başaracağız

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor’un yeni kontrat imzaladığı sol bek Uğur Çiftçi, takım olarak Avrupa’da başarı istediklerini söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Avrupa’da başaracağız

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un başarılı sol beki Uğur Çiftçi, UEFA Avrupa Ligi'nde başarı sözü verdi. Takım olarak yeni sezonda Avrupa'da başarı istediklerini vurgulayan 30 yaşındaki savunmacı, "Baktığımız zaman Avrupa'ya giden takımlar bir sezon sonra başarısız oluyor ama biz üst üste Avrupa'ya giderek ülke puanına katkıda bulunduk. Çok iyi bir iş başardık. Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını hatırlatan Çiftçi, "Lige kötü başladık ama sonrasında toparladık. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. İyi hazırlanıyoruz. Süper Kupa'yı da kazanarak 2 kupa ile devam etmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

YİĞİDOLAR, BUGÜN ÇİFT İDMAN YAPACAK
Sivasspor, yeni sezon öncesinde Bolu'daki kamp çalışmalarına, dün öğlen yaptığı tek antrenmanla devam etti. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman çift kale maçla tamamlandı. Yiğidolar, bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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