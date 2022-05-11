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SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final rövanş maçlarıyla devam ediyor ve Sivasspor 4 Eylül Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Bu akşam yarı final rövanşında kozlarını paylaşacak her iki takım için final bileti olma ihtimali taşıyan karşılaşmanın galibi, Kayserispor'un rakibi olacak. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:01
SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE | Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Alanyaspor maçı için geri sayım devam ediyor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek iki takım da maçın galibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sivasspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri kim? İşte rövanş maçının detayları...

Sivasspor– Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

SİVASSPOR– ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Alanyaspor rçvanş maçında kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Sivasspor'un ilk maçtan 2-1 galip ayrılmanın avantajıyla çıkacağı karşılaşmanın sonunda, Kayserispor'un rakibi belli olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Alanyaspor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral olacak.

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, AHMET, APPİNDANGOYE, CANER, UĞUR, ERDOĞAN, ULVESTAD, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE

ALANYASPOR: YUSUF, JUANFRAN, FURKAN, AWAZİEM, BORJA, NOVAİS, CANDEİAS, EMRE, EFKAN, OĞUZ, EDUARDO

ASpor CANLI YAYIN

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