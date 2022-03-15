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Spor Toto Süper Lig Haberleri: Demir Grup Sivasspor Altay maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 20 Mart Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 10:49
Spor Toto Süper Lig Haberleri: Demir Grup Sivasspor Altay maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, 16 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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